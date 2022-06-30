Путін не поїде на саміт G20? Кремль несподівано натякнув

Путін чи то їде, чи то не їде на саміт G20 у Індонезію. Кремль ще не визначився, але натякає, що замість президента може полетіти хтось інший

Заклик до бойкоту з боку Бориса Джонсона нібито не впливає на рішення Володимира Путіна

Володимир Путін може і не полетіти до Індонезії на саміт «Великої двадцятки». Про це журналістам заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Пєсков, коментуючи участь Росії у індонезійському саміті, несподівано заявив, що Путін може як сам поїхати на зустріч «Великої двадцятки», так і відправити туди когось іншого із кремлівської еліти.

Речник президента Росії заявив, що часу до початку саміту ще достатньо, тому остаточне рішення про формат участі буде оголошене пізніше

«Ухвалимо те рішення, яке найкращим чином відповідатиме нашим інтересам», – так туманно прокоментував прессекретар Путіна можливу відмову хазяїна Кремля від візиту.

Також Дмитро Пєсков згадав про слова прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Той закликав учасників «Великої двадцятки» бойкотувати саміт, якщо туди таки приїде Володимир Путін. Речник президента Росії запевнив, що ця пропозиція Джонсона не вплине на рішення московського диктатора – їхати чи не їхати до Індонезії.

Нагадаємо, речниця адміністрації президента США Джен Псакі ще у квітні заявила, що Джо Байден не відвідає саміт G20, якщо на ньому буде присутній Володимир Путін.

Також на саміт Великої двадцятки запросили Україну. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна приймає це запрошення – і висловив сподівання, що Росії на цьому саміті не буде.

Але Індонезія, як організаторка цього річного саміту G20, ще у квітні запросила Путіна.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що не буде бойкотувати саміт, якщо там з’явиться Путін. Навпаки, вона хоче подивитися йому у вічі і сказати усе, що думає.

27 червня помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков запевнив, що «участь Росії у саміті передбачається».

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