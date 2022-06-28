  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Ердоган обіцяє влаштувати скандал на саміті НАТО
рус
    Політика

    Ердоган обіцяє влаштувати скандал на саміті НАТО

    Ердоган обіцяє оприлюднити на Саміті НАТО документи щодо Фінляндії та Швеції - Ердоган обіцяє влаштувати скандал на саміті НАТО
    Ердоган обіцяє оприлюднити на Саміті НАТО документи щодо Фінляндії та Швеції
    фото: Anadolu

    Турецький лідер звинувачує Швецію та Фінляндію у підтримці терористів

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час саміту НАТО в Мадриді, який розпочнеться сьогодні, 28 червня, хоче продемонструвати «документи, інформацію і зображення», які начебто доводять підтримку Швецією та Фінляндією терористичних організацій. Про це повідомляє Anadolu.

    «Ми вирушаємо на саміт НАТО в Іспанії і зробимо все необхідне відповідно до прав та інтересів нашої країни. Ми покажемо лицемірство відносно таких терористичних організацій, як PKK, YPG і FETO («Робітнича партія Курдистану», «Сили народної самооборони», «Рух Фетхулли Гюлена»), зокрема за допомогою документів, інформації та зображень», – заявив президент Туреччини, не уточнивши, про що саме йдеться.

    Ердоган наголосив, що без зміни ситуації з підтримкою згаданих терористичних організацій не варто розраховувати на інакше ставлення Туреччини щодо членства Фінляндії та Швеції в Альянсі.

    Як відомо, Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ, але Туреччина загрожує накласти вето. 28 червня у Мадриді розпочинається саміт НАТО, де очікуються спроби переконати Туреччину змінити своє рішення.

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з прем'єркою Швеції Магдаленою Андерссон, президентом Фінляндії Саулі Ніїністьо та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина відхилила пропозицію НАТО щодо участі в тристоронніх перемовинах зі Швецією і Фінляндією для обговорення вступу останніх до Альянсу.

    Туреччина хотіла отримати письмові гарантії від Фінляндії та Швеції перед тим, як погодиться на їх вступ до НАТО. Анкара вимагає «припинити підтримувати терористів».

    Крім того, ще однією вимогою Туреччини до Фінляндії та Швеції є скасування санкцій на постачання продукції оборонної промисловості до країни.

    Читайте також: США захищатимуть Фінляндію та Швецію від Росії і без п’ятої статті НАТО

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Швеція росія окупанти НАТО саміт війна Фінляндія Анкара скандал Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ердоган обіцяє влаштувати скандал на саміті НАТО