Ердоган обіцяє влаштувати скандал на саміті НАТО

Турецький лідер звинувачує Швецію та Фінляндію у підтримці терористів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час саміту НАТО в Мадриді, який розпочнеться сьогодні, 28 червня, хоче продемонструвати «документи, інформацію і зображення», які начебто доводять підтримку Швецією та Фінляндією терористичних організацій. Про це повідомляє Anadolu.

«Ми вирушаємо на саміт НАТО в Іспанії і зробимо все необхідне відповідно до прав та інтересів нашої країни. Ми покажемо лицемірство відносно таких терористичних організацій, як PKK, YPG і FETO («Робітнича партія Курдистану», «Сили народної самооборони», «Рух Фетхулли Гюлена»), зокрема за допомогою документів, інформації та зображень», – заявив президент Туреччини, не уточнивши, про що саме йдеться.

Ердоган наголосив, що без зміни ситуації з підтримкою згаданих терористичних організацій не варто розраховувати на інакше ставлення Туреччини щодо членства Фінляндії та Швеції в Альянсі.

Як відомо, Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ, але Туреччина загрожує накласти вето. 28 червня у Мадриді розпочинається саміт НАТО, де очікуються спроби переконати Туреччину змінити своє рішення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з прем'єркою Швеції Магдаленою Андерссон, президентом Фінляндії Саулі Ніїністьо та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина відхилила пропозицію НАТО щодо участі в тристоронніх перемовинах зі Швецією і Фінляндією для обговорення вступу останніх до Альянсу.

Туреччина хотіла отримати письмові гарантії від Фінляндії та Швеції перед тим, як погодиться на їх вступ до НАТО. Анкара вимагає «припинити підтримувати терористів».

Крім того, ще однією вимогою Туреччини до Фінляндії та Швеції є скасування санкцій на постачання продукції оборонної промисловості до країни.