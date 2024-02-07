Чому Путін погодився дати інтервʼю Карлсону: перший коментар Кремля

Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної російської агресії проти України

Диктатор немає жодного бажання спілкуватися зі ЗМІ, які нібито займають односторонню позицію

Президент Росії дав інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Про це повідомив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков.

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За словами Пєскова, адміністрація президента країни-агресорки отримує багато запитів на інтерв'ю із диктатором від іноземних журналістів. Проте Путін немає жодного бажання спілкуватися зі ЗМІ, які нібито займають односторонню позицію.

«Позиція Карлсона відрізняється від інших, вона не проросійська, не проукраїнська, а, скоріше, проамериканська. У міру того, як інтерв'ю буде підготовлено, вийде, самі зможете скласти враження про нього», – заявив прессекретар президента РФ.

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Таким чином Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної російської агресії проти України. За словами американця, інтерв'ю можна буде подивитися без монтажу на його сайті й пізніше у соцмережі X, де Карлсон має велику авдиторію. Імовірно, розмова з диктатором буде оприлюднена 8 лютого.

Нагадаємо, 1 лютого Карлсон прилетів до Москви зі Стамбула. За останній тиждень державні ЗМІ та z-канали країни-агресорки згадали американця понад 2 тис. разів. Російська пропаганда стежила буквально за кожним його кроком.

Згодом стало відомо, що відомий американський пропагандист візьме інтерв'ю у Путіна. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.

Карлсон також заявив, що відправив запит в Офіс президента України, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського.