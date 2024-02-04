У Москву завітав відомий американський Z-журналіст. США відреагували

У Вашингтоні очікують, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна

До Росії вперше прилетів колишній телеведучий американського телеканалу Fox News, скандальний пропагандист Такер Карлсон, відомий своєю антиукраїнською позицією. Про це пишуть російські ЗМІ.

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До Москви Карлсон прилетів вранці 1 лютого. Його було помічено в аеропорту Стамбула при посадці на рейс авіакомпанії Turkish Airlines до Москви. Учора, 3 лютого, пропагандист відвідав балет «Спартак» у Великому театрі в російській столиці.

Такера Карлсона було помічено в аеропорту Стамбула при посадці на рейс авіакомпанії Turkish Airlines до Москви фото: Telegram-канал Mash

У США вже відреагували на цей візит. Член палати представників американського конгресу, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка раніше виступала проти законопроєкту про допомогу Україні, заявила, нібито у Сполучених Штатах «побоюються, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна».

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Пропагандист відомий тим, що часто критикував чинного президента США Джо Байдена, зокрема через його політику щодо України. У 2023 році Вашингтон заборонив Карлсону брати інтерв'ю в Путіна.

Також пропагандист виконує PR-кампанію на замовлення проросійського бізнесмена Вадима Новинського про «переслідування» Московської церкви в Україні.

Нагадаємо, що Такера Карлсона, який часто критикував Зеленського, звільнили з американського телеканалу Fox News навесні 2023 року. Після цього пропагандист виступив зі скандальною заявою.