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У Москву завітав відомий американський Z-журналіст. США відреагували

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Москву завітав відомий американський Z-журналіст. США відреагували
Такер Карлсон відвідав Великий театр у Москві
фото: Telegram-канал Mash

У Вашингтоні очікують, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна

До Росії вперше прилетів колишній телеведучий американського телеканалу Fox News, скандальний пропагандист Такер Карлсон, відомий своєю антиукраїнською позицією. Про це пишуть російські ЗМІ.

До Москви Карлсон прилетів вранці 1 лютого. Його було помічено в аеропорту Стамбула при посадці на рейс авіакомпанії Turkish Airlines до Москви. Учора, 3 лютого, пропагандист відвідав балет «Спартак» у Великому театрі в російській столиці.

Такера Карлсона було помічено в аеропорту Стамбула при посадці на рейс авіакомпанії Turkish Airlines до Москви
Такера Карлсона було помічено в аеропорту Стамбула при посадці на рейс авіакомпанії Turkish Airlines до Москви
фото: Telegram-канал Mash

У США вже відреагували на цей візит. Член палати представників американського конгресу, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка раніше виступала проти законопроєкту про допомогу Україні, заявила, нібито у Сполучених Штатах «побоюються, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна».

Пропагандист відомий тим, що часто критикував чинного президента США Джо Байдена, зокрема через його політику щодо України. У 2023 році Вашингтон заборонив Карлсону брати інтерв'ю в Путіна.

Також пропагандист виконує PR-кампанію на замовлення проросійського бізнесмена Вадима Новинського про «переслідування» Московської церкви в Україні.

Нагадаємо, що Такера Карлсона, який часто критикував Зеленського, звільнили з американського телеканалу Fox News навесні 2023 року. Після цього пропагандист виступив зі скандальною заявою.

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Теги: пропагандист путін Москва росія

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