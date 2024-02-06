Відомий американський пропагандист візьме інтерв'ю у Путіна

Такер Карлсон є республіканцем-консерватором, кумиром ультраправих і найвпливовішим прихильником Трампа

Американський пропагандист Такер Карлсон заявив, що все-таки візьме інтерв'ю у Володимира Путіна. Про це він повідомив у своїх соцмережах. Перебуваючи у Москві він аргументував своє рішення тим, тому що американці «абсолютно не в курсі того, що відбувається в РФ та Україні».

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Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

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Такер Карлсон додав, що населення США має повне право знати «все, що можливо» про конфлікт, «до якого воно залучено».

Пропагандист також заявив, що Білий дім двічі намагався «зірвати» його інтерв'ю з Путіним. За його словами, вперше це сталося три роки тому, вдруге – нещодавно.

«Майже три роки тому адміністрація Байдена протизаконно шпигувала за нашими СМС. Вони зробили це, щоб зупинити інтерв'ю з Путіним, яке ми планували, але цього разу ми все одно приїхали до Москви», – додав Такер Карлсон.

При цьому він зазначив, що його команда не брала грошей на поїздку до Москви у будь-яких груп чи урядів, а сплатила все сама. За словами Карлсона, Ілон Маск пообіцяв не блокувати інтерв'ю після публікації в соцмережі X. Крім того, відео з'явиться і на сайті пропагандиста, Карлсон пообіцяв викласти цей запис нібито без монтажу.

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Такер Карлсон є республіканцем-консерватором, кумиром ультраправих і найвпливовішим прихильником Трампа. За його словами, РФ не підривала «Північний потік» і «Північний потік-2» та Каховську ГЕС.

Нагадаємо, у Москву завітав відомий американський Z-журналіст.

У США вже відреагували на цей візит. Член палати представників американського конгресу, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка раніше виступала проти законопроєкту про допомогу Україні, заявила, нібито у Сполучених Штатах «побоюються, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна».

Раніше Трамп розповів, як він використав би ФБР у разі перемоги на виборах.