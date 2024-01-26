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Західний аналітик викрив брехню Путіна про стан російської економіки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Західний аналітик викрив брехню Путіна про стан російської економіки
Андерс Аслунд упевнений, що санкції проти Росії діють
фото ілюстративне

У Росії майже не лишилося валютних резервів

У Росії вже майже не залишилося ліквідних валютних резервів, а економіка РФ не зростає з 2014 року після початку агресії проти України та санкцій Заходу. Як передає Укрінформ, про це сказав шведсько-американський економіст та дипломат Андерс Аслунд під час виступу у Відні на заході, організованому аналітичним центром AIES.

«У Росії вже майже немає валютних резервів. Тому що 300 з 550 млрд доларів валютних резервів заморожені на Заході. Ще 100 млрд – це китайський юань, який не є ліквідний. І потім ще є золото, а це – $135 млрд», - сказав він.

За словами експерта, причина такої ситуації – обмежувальні дії Заходу та «не дуже розумні спроби Путіна захиститися». Аслунд упевнений, що санкції проти Росії діють.

«Стосовно російської економіки, то простий факт, на який мало хто звертає увагу, полягає в тому, що російська економіка не зростала з 2014 року, коли почалися війна і західні санкції», – наголосив аналітик.

За його словами, усі російські заяви та повідомлення про нібито зростання економіки – не інакше, як «трюки зі статистикою».

Серед найефективніших обмежувальних заходів проти РФ економіст назвав санкції в нафтовій сфері та встановлення цінової стелі на російську нафту. Водночас він зазначив, що потрібно посилити імплементацію цього обмежувального заходу. Крім того, експерт вважає, що США могли би бути активнішими у посиленні технологічних санкцій проти Росії та зупинення «сірого експорту», який іде у РФ через Казахстан, Киргизстан, Вірменію та інші країни.

«Ми бачимо, як Росія тепер змушена імпортувати артилерійські снаряди низької якості з Північної Кореї. Тому я думаю, що ці санкції були досить жорсткими», – зазначив експерт.

Водночас, на його погляд, «російська економіка не впаде через санкції». І причина цього – «частина світу не вводить санкції проти Росії».

За оцінками економіста, частка витрат на безпеку та військові потреби в бюджеті РФ з урахуванням усіх засекречених витрат тепер становить до 10% ВВП країни. Це ще не означає повного переходу економіки на військові рейки, а тому Москва, як стверджує Аслунд, буде спроможна зберігати такий рівень «доти, поки не настануть соціальні заворушення через падіння рівня життя».

До слова, минулого року Росія імпортувала передові американські та європейські чіпи на суму понад $1 млрд. Це сталося попри запроваджені країнами Заходу санкції.

Теги: росія економіка війна путін

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