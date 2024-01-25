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Лубінець вказав на неточності в списку полонених, які нібито були на борту Іл-76

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Лубінець вказав на неточності в списку полонених, які нібито були на борту Іл-76
У Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76
фото з відкритих джерел

Росія не надала доказів того, що на борту перебували українські військовополонені

В оприлюдненому росіянами списку українських військовополонених, які нібито перебували на борту збитого літака Іл-76, є імена людей, яких вже обміняли раніше. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі Sky News.

За його словами, у списках військовополонених, які, за заявами російських пропагандистів, перебували на борту збитого Іл-76, є неточності.

«Так, ми знайшли в цьому списку громадян України, які вже були раніше обміняні», – сказав Лубінець.

Йдеться про «список полонених» з іменами 65 людей, який напередодні оприлюднила кремлівська пропаганда. У списку імена людей, яких начебто країна-агресор готувала на обмін з Україною.

Зазначається, що Інститут дослідження війни (ISW) також у четвер повідомляв, що щонайменше одна людина зі списку повернулася в Україну під час обміну 3 січня.

Як відомо, російська сторона досі не надала доказів того, що на борту перебували українські військовополонені.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Білгородом, могли бути і ракети, і люди. Не виключено, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту.

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Як повідомлялося, Росія заявила, що на місці падіння літака Іл-76 у Білгородській області виявила фрагменти нібито частин зенітної керованої ракети.

До слова, для того, аби підтвердити тезу про нібито загиблих українських військовополонених внаслідок падіння Іл-76 на Білгородщині Росія хоче, щоб Україна передала «зразки їхніх ДНК».

Читайте також: Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
Теги: літак обмін пропаганда

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