Росія прицільно б'є по журналістах у Харкові

НСЖУ документує воєнні злочини росії проти журналістів та інформує своїх партнерів – Міжнародну і Європейську федерації журналістів

Кремль продовжує множити воєнні злочини проти журналістів

Росія вночі обстріляла ракетами уже третій готель у Харкові! У жовтні – «Рейкарц», на цей Новий рік – Харків-Палац і ось вночі – Парк-Готель. Ці готелі постійно використовували для проживання журналісти національних і міжнародних медіа. І під час кожного обстрілу журналісти отримували поранення чи ушкодження.

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Цієї ночі постраждали журналісти турецького інформаційного агентства Anadolu, зокрема репортер Давид Качкачішвілі отримав порізи рук.

Учергове через російські обстріли вигоріли журналістські автомобілі.

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Раніше росія зруйнувала готель «Рейкарц» у Запоріжжі, «Дружба» у Покровську. Обстріляла популярну серед журналістів та міжнародних експертів піцерію RIA у Краматорську.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засуджує новий обстріл росіянами чергового готелю, в якому проживали журналісти. Руйнування готелів у Запоріжжі, Покровську, уже трьох!!! готелів у Харкові – це свідома тактика залякування медійників з метою обмеження висвітлення війни у міжнародних медіа.

НСЖУ документує воєнні злочини росії проти журналістів та інформує своїх партнерів – Міжнародну і Європейську федерації журналістів. Вимагаємо припинення обстрілів цивільної інфраструктури. Вимагаємо покарання росіян за воєнні злочини проти журналістів та свободи слова!

Журналісти важливі!

PS. Дякую за оперативне реагування колегам із нашої мережі Центрів журналістської солідарності.