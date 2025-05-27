У США стався масштабний блекаут: 200 тис. людей без електрики

Майже 200 тис. людей залишилися без світла в Техасі

У вівторок вранці, 27 травня, близько 200 тис. громадян у Техасі залишилися без електрики через сильні шторми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Newsweek.

«Прогнозується, що численні грози торкнуться частини Південних рівнин, Середнього Півдня і долини Теннессі. Сильні грози можуть призвести до великого граду, поривів вітру і кількох торнадо. Також ймовірні подальші надмірні опади, які можуть призвести до численних випадків повеней у штаті», – йдеться у статті.

За даними трекера poweroutage.us, у східному окрузі Трініті налічується понад 3 700 постраждалих, а це 33,2% від загальної кількості клієнтів, що відстежуються. Ще понад 3300 осіб (21%) сидить без світла в сусідньому окрузі Х'юстон, більше 38 тис. – в окрузі Монтгомері та інших. Загалом без електрики залишилося 197 764 абоненти.

Наразі місцевих попереджають про можливі повені та раптові паводки, також очікуються сильні грози та вітри поривом до 58 миль на годину (93 км).

Нагадаємо, цими вихідними у регіоні Французької Рів'єри зафіксували відразу два серйозні відключення електроенергії менш ніж за 48 годин. Перше відключення відбулось в Каннах, де саме відбувався міжнародний кінофестиваль, а друге сталось через пожежу, яка спалахнула в ніч проти неділі на підстанції в Ніцці.

До слова, масштабне відключення електроенергії 28 квітня торкнулося Піренейського півострова і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.