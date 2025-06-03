Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО звернулося до членів ЄС із проханням через загрозу агресії Росії – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
НАТО звернулося до членів ЄС із проханням через загрозу агресії Росії – Bloomberg
Наразі терміни для досягнення посилення наземної ППО невизначені
фото: Diehl

Посилення ППО обговорюватимуть на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 5 червня

Північноатлантичний альянс просить європейські країни-члени посилити можливості наземної протиповітряної оборони впʼятеро, аби заповнити прогалину у відповідь на загрозу російської агресії. Як передає «Главком», про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням.

Зазначено, що посилення ППО обговорюватимуть на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 5 червня, адже дискусії відбуваються за зачиненими дверима.

За словами співрозмовників інформагентства, пʼятикратна мета буде колективною для європейських членів Альянсу, але окремі рівні будуть змінюватися наприкінці. Водночас наразі терміни для досягнення посилення наземної ППО невизначені.

«Посилення озброєнь є частиною ширших амбіцій щодо збільшення оборонних витрат в Альянсі. Під впливом президента США Дональда Трампа члени НАТО об'єднуються навколо мети витрачати 5% економічного виробництва – 3,5% на основну оборону і ще 1,5% на пов'язані з обороною витрати в таких сферах, як інфраструктура, кіберзахист і готовність цивільного населення», – пише Bloomberg.

Нагадаємо, Велика Британія збудує 12 ударних атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS, щоб «дати відсіч російській агресії». Флот буде розширено за рахунок підводних човнів типу SSN-AUKUS з ядерною установкою та звичайним озброєнням. Вони будуть розроблені в рамках AUKUS – військового альянсу Австралії, Великої Британії та США. 

Також Велика Британія готується до потенційного конфлікту з Росією, представивши понад 60 нових заходів у рамках стратегічного оборонного огляду (SDR). Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що мета країни – перейти в стан «бойової готовності як головної мети наших збройних сил».

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав запровадження Конгресом США більш жорстких санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію New York Post.

Підтримка спікером Палати представників закону, що вводить нові економічні обмеження проти Росії, відбувається на тлі закликів обох партій у Сенаті запровадити нові санкції проти Кремля.

Читайте також:

Теги: НАТО Європейський союз системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

RLAH (Roam Like At Home) – це послуга, яка дозволяє українцям користуватися роумінгом в країнах Європейського Союзу за такими ж тарифами, як і вдома
Зеленський підписав закон для приєднання України до роумінгового простору ЄС
Вчора, 17:50
Зеленський виступив на саміті «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн у Вільнюсі
Настав особливий момент – шанс спробувати закінчити цю війну
Вчора, 14:31
Старший науковий співробітник Atlantic Council Ян Бжезінський
Ян Бжезінський: Росія є піддослідним кроликом для Китаю в цій війні
29 травня, 10:05
Окремо ЄС розглядає можливість розширення санкцій проти так званого тіньового флоту російських танкерів
ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії. Під ударом банки і нафта – Bloomberg
24 травня, 12:31
У Єльці атаковано завод, який виробляє акумулятори для БпЛА
У РФ дрони атакували хімічний завод та військовий аеродром: головне за ніч
23 травня, 06:02
Марко Рубіо наголосив, що в Україну продовжує надходити допомога, яка була схвалена раніше Конгресом США
«У нас більше немає». США заохочують партнерів передавати системи Patriot Україні
20 травня, 22:00
Євросоюз уперше офіційно звинуватив Росію у використанні хімічної зброї
Євросоюз увів санкції проти Росії за використання хімічної зброї в Україні
20 травня, 18:56
Зеленський неодноразово брав участь у самітах НАТО
Сполучені Штати виступили проти запрошення Зеленського на саміт НАТО – медіа
14 травня, 15:22
Анонімний співрозмовник напередодні повідомив, що США та Греція були серед потенційних постачальників додаткових систем Patriot
Медіа дізналися, чи розглядає Греція передачу Patriot для України
5 травня, 22:02

Політика

НАТО звернулося до членів ЄС із проханням через загрозу агресії Росії – Bloomberg
НАТО звернулося до членів ЄС із проханням через загрозу агресії Росії – Bloomberg
Туск після виборів попросив парламент висловити довіру уряду: названо дату голосування
Туск після виборів попросив парламент висловити довіру уряду: названо дату голосування
Операція «Павутина». Британський аналітик пояснив, який сигнал отримала Європа
Операція «Павутина». Британський аналітик пояснив, який сигнал отримала Європа
Молдова рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Росії: причина
Молдова рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Росії: причина
ЦПД спростував інформацію про двосторонню зустріч Умєрова і Мединського у Стамбулі
ЦПД спростував інформацію про двосторонню зустріч Умєрова і Мединського у Стамбулі
Розвідка повідомила, скільки ракет Росія виробляє щомісяця
Розвідка повідомила, скільки ракет Росія виробляє щомісяця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
47K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
42K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
28K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»
23K
Білий дім розповів про реакцію Трампа на операцію СБУ «Павутина»

Новини

Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Сьогодні, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua