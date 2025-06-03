НАТО звернулося до членів ЄС із проханням через загрозу агресії Росії – Bloomberg

Посилення ППО обговорюватимуть на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 5 червня

Північноатлантичний альянс просить європейські країни-члени посилити можливості наземної протиповітряної оборони впʼятеро, аби заповнити прогалину у відповідь на загрозу російської агресії. Як передає «Главком», про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням.

Зазначено, що посилення ППО обговорюватимуть на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 5 червня, адже дискусії відбуваються за зачиненими дверима.

За словами співрозмовників інформагентства, пʼятикратна мета буде колективною для європейських членів Альянсу, але окремі рівні будуть змінюватися наприкінці. Водночас наразі терміни для досягнення посилення наземної ППО невизначені.

«Посилення озброєнь є частиною ширших амбіцій щодо збільшення оборонних витрат в Альянсі. Під впливом президента США Дональда Трампа члени НАТО об'єднуються навколо мети витрачати 5% економічного виробництва – 3,5% на основну оборону і ще 1,5% на пов'язані з обороною витрати в таких сферах, як інфраструктура, кіберзахист і готовність цивільного населення», – пише Bloomberg.

Нагадаємо, Велика Британія збудує 12 ударних атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS, щоб «дати відсіч російській агресії». Флот буде розширено за рахунок підводних човнів типу SSN-AUKUS з ядерною установкою та звичайним озброєнням. Вони будуть розроблені в рамках AUKUS – військового альянсу Австралії, Великої Британії та США.

Також Велика Британія готується до потенційного конфлікту з Росією, представивши понад 60 нових заходів у рамках стратегічного оборонного огляду (SDR). Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що мета країни – перейти в стан «бойової готовності як головної мети наших збройних сил».

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав запровадження Конгресом США більш жорстких санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію New York Post.

Підтримка спікером Палати представників закону, що вводить нові економічні обмеження проти Росії, відбувається на тлі закликів обох партій у Сенаті запровадити нові санкції проти Кремля.