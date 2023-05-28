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Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України
Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Заступник міністра економіки Олександр Грибан зауважив, що основною співпрацею між Україною і Данією є налагодження взаємовигідних відносин

Данія запустила спеціальний інвестиційний фонд для України на загальну суму 1 млрд данських крон, що становить приблизно $133 млн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Як зазначається, про запуск соціальної програми було оголошено під час Українського інвестиційного форуму в Копенгагені.

«Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – $212 млн. Уряд України високо цінує підтримку Данії, розраховує на поглиблення двосторонньої співпраці та подальше залучення данського бізнесу в проєкти з відновлення України. Так, спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, фінансуватиме проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів», - сказала міністр економіки Юлія Свириденко.

Своєю чергою, заступник міністра економіки Олександр Грибан зауважив, що основною співпрацею між Україною і Данією є налагодження взаємовигідних відносин, коли українські компанії не лише імпортують данські продукти, а й локалізують виробництво такої продукції в Україні.

У рамках форуму було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проєктів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону – Нібулон, якому дадуть кредит на 25 млн євро, та Агрофьюжн – 15 млн євро. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у данських експортерів.

За словами Грибана, данський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але й безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України. Також данський уряд планує суттєво збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.

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Теги: гуманітарна допомога фінансування продукти міністр кредит

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