Американський дипломат: Росію потрібно вигнати з ООН

Вільям Тейлор визнає, що практичні можливості виключення терористичної Росії з ООН дуже обмежені

Вигнати Росію з ООН дуже складно, тому що в Хартії ООН немає пунктів, які могли б дозволити виключити країну з цієї міжнародної організації. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

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«Так, Росію потрібно вигнати з ООН. Але в Хартії ООН немає нічого, щоб могло дозволити виключити країну з цієї міжнародної організації. Наскільки я знаю, українці озвучили цікаву ідею, звернувши увагу на те, що коли розвалився Радянський Союз, то Росія перебрала на себе його місце. Що, можливо, це було незаконно і неправильно», – заявив експосол.

Зазначимо, що за статтею 23 Статуту ООН постійним членом Радбезу є СРСР, а не Російська Федерація.

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Стаття 23 Статуту ООН проголошує: «Рада Безпеки складається з п’ятнадцяти членів Організації. Китайська Республіка, Франція, Союз Радянських Соціалістичних Республік, Сполучене Королівство Великобританії й Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки є постійними членами Ради Безпеки».

РФ, яка вийшла з Договору про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік і не була членом ООН, раптом зайняла місце неіснуючої держави. Більше того, всупереч Статутові ООН, стала виконувати роль Радянського Союзу в Раді Безпеки як її постійний член.

Проте жодного рішення ані про вступ РФ до ООН, ані про обрання її до Ради Безпеки Генасамблея не ухвалювала.

Постійний представник Республіки Польща при ООН Кшиштоф Щерський раніше заявив, що для того, щоб позбавити Росію членства в ООН, потрібна одностайність усіх країн.