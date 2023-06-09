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Данія анонсувала допомогу для постраждалих на Херсонщині

Діана Гасюк
glavcom.ua
Данія анонсувала допомогу для постраждалих на Херсонщині
Данія надсилає Україні намети, насоси й генератори для постраждалих на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Допомога на загальну суму 2,5 мільйона данських крон (335 тисяч євро), як очікується, надійде в Україну в суботу

Міністерство закордонних справ Данії в четвер оголосило про надання Україні негайної гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції. Про це йдеться в заяві МЗС Данії.

Данське агентство з надзвичайних ситуацій відправило Україні два потужні насоси, 35 наметів для проживання, три невеликі човни з транспортними плотами та великий генератор.

Ця допомога на загальну суму 2,5 мільйона данських крон (335 тисяч євро), як очікується, надійде в Україну в суботу. Його передадуть Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, через Управління ООН з обслуговування проєктів Данія також передає п’ять вантажівок-цистерн для збору та вивезення води із затоплених районів і кілька генераторів загальною вартістю майже сім мільйонів данських крон (940 тисяч євро).

«Повені поставили значну частину України в жахливу ситуацію, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям», – прокоментував виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують найближчим часом оголосити нові пакети безпекової допомоги для України. 

Також глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання гуманітарної допомоги Україні для усунення наслідків підриву Каховської ГЕС росіянами. 

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. За 5 годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація із небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину.Глава держави наголосив, що важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

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Теги: окупанти катастрофа Данія Каховська ГЕС

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