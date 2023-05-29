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Данія значно збільшила фінансування Фонду підтримки України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данія значно збільшила фінансування Фонду підтримки України
Данія запустила спеціальний інвестиційний фонд для України
фото ілюстративне

Гроші від Данії надійдуть в Україну у цьому та наступному році

Президент України Володимир Зеленський подякував уряду та народу Данії за підтримку. Вони збільшили фінансування Фонду підтримки України на $2,6 млрд. Про це глава держави написав у Twitter.

«Вдячний парламену Данії, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування Фонду на підтримку України на $2,6 млрд. Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наша сила – в єдності», – написав він.

Гроші надійдуть в Україну у цьому та наступному році.

Нагадаємо, Данія запустила спеціальний інвестиційний фонд для України на загальну суму 1 млрд данських крон, що становить приблизно $133 млн.

Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – $212 млн.

До слова, триває 460-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Теги: війна Данія Україна

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