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Трамп напав на демократів за нову спробу імпічменту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп напав на демократів за нову спробу імпічменту
фото: reuters

Трамп: Демократи дійсно вийшли з-під контролю. Вони втратили все, особливо розум

Американський лідер Дональд Трамп жорстко розкритикував демократів за нову ініціативу щодо імпічменту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента США в Truth Social.

«Демократи дійсно вийшли з-під контролю. Вони втратили все, особливо розум! Ці ліворадикальні божевільні знову взялися за «справу імпічменту». У них вже є два «без імені», мало поважні конгресмени, повні негідники, які вже в 20-й раз кидають «імпічмент» Дональду Трампу, хоча й гадки не мають, за що мені оголосять імпічмент», – йдеться у дописі.

Трамп звинуватив демократів у кризі на кордоні з Мексикою, інфляції, виведенні військ з Афганістану, війні РФ проти України, нападу ХАМАС на Ізраїль.

«Ці конгресмени заявили, що вони не знають, чому вони оголошують мені імпічмент, але «ми просто хочемо це зробити». Республіканці повинні почати думати про виключення їх з Конгресу за всі злочини, які вони скоїли, особливо під час виборів. Це дуже нечесні люди, які не дадуть нашій країні вилікуватися! Чому ми дозволяємо їм постійно використовувати імпічмент як зброю проти президента США, який, судячи з усього, наполегливо працює над тим, щоб врятувати нашу країну. Це той самий сценарій, який вони використовували під час мого першого терміну, і республіканці не дозволять їм знову зійти з рук», – заявив Трамп.

Президент США підсумував: «Можливо, нам варто почати грати на них у цю гру і вигнати демократів за численні злочини, які вони вчинили – а це реальні злочини».

Нагадаємо, що до Палати представників внесено пропозицію імпічменту президента США Дональда Трампа. «Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію», – написав конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар 28 квітня.

Як пише медіа Axios, це вже не перша спроба оголосити імпічмент Трампу цьогоріч. Так, на початку квітня конгресмен від Демократичної партії Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів підготує подання про імпічмент чинному президентові США.

Як зазначає видання The Hill, Грін очолював кілька спроб імпічменту під час першого строку Трампа в Білому домі, які не мали успіху.

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Теги: Дональд Трамп імпічмент США

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