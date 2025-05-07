Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відреагував на удар Індії по Пакистану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відреагував на удар Індії по Пакистану
Трамп: Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп назвав атаку ганьбою 

Президент США Дональд Трамп критично висловився щодо ескалації збройного конфлікту між Індією та Пакистаном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Коментуючи індійські ракетні удари по території, яку контролює Пакистан, глава Білого дому заявив:

«Це ганьба. Ми щойно дізналися про це».

За словами Трампа, конфлікт між двома країнами має давнє коріння.

«Люди знали, що щось станеться, виходячи з минулого, оскільки обидві сторони воюють протягом багатьох, багатьох десятиліть і століть», – зазначив він.

Президент США також висловив сподівання на швидке припинення бойових дій:

«Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко».

Нагадаємо, Збройні сили Індії розпочали масштабну операцію під кодовою назвою «Сіндур», у рамках якої завдали ударів по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в пакистанському Кашмірі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За заявою представника індійської армії, операція спрямована виключно проти терористичних таборів. Зазначається, що військові об’єкти Пакистану не стали мішенями під час цієї фази ударів. На офіційній сторінці індійської армії в соцмережі X з’явилось повідомлення: «Правосуддя здійснилося».

До слова, Росія передала Індії чергову партію переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла-С» на суму близько $30 млн. Про це повідомляє India Today, передає «Главком».

Поставка відбулася на тлі погіршення ситуації в регіоні після теракту в Пахалгамі. У відповідь на загострення безпекової ситуації Індія активізує розгортання нових засобів протиповітряної оборони.

Теги: Дональд Трамп Індія Пакистан конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Трамп на пресконференції: Ми друзі Ізраїлю
У Білому домі пройшла спільна пресконференція Нетаньягу та Трампа: головні заяви
8 квiтня, 02:56
Торгова війна Трампа є стратегічним подарунком президенту Китаю
Хто стане головним переможцем від введення Трампом мит: аналіз WSJ
7 квiтня, 18:01
Трамп знову заговорив про нову зброю США
США тримають у таємниці найпотужнішу зброю у світі – Трамп
10 квiтня, 18:09
Трамп боровся з парасолькою на трапі літака
Трамп втрапив у курйозну ситуацію із парасолею (відео)
17 квiтня, 12:07
The Economist показав побитого та перев’язного орла, який є символом США
The Economist показав обкладинку, присвячену 100 дням президентства Трампа
24 квiтня, 23:16
Прем'єр-міністр Нарендра Моді надав збройним силам Індії повну свободу дій у боротьбі з Пакистаном
Індія готує удар по Пакистану? Що відбувається між двома ядерними державами
30 квiтня, 14:15
Курсанти академії демонструватимуть естетичний прес
У військовому виші запровадили дивні спортивні змагання для майбутніх офіцерів
4 травня, 16:49
Близько 40% іграшок Mattel виробляються в Китаї, на які адміністрація Трампа запровадила 145% тарифи
Ляльки Барбі стали жертвою тарифів Трампа
Вчора, 11:54
Індія атакувала Пакистан
Індія атакувала Пакистан ракетами та отримала удар у відповідь
Сьогодні, 01:21

Політика

Трамп відреагував на удар Індії по Пакистану
Трамп відреагував на удар Індії по Пакистану
Пакистан скликає Комітет нацбезпеки через удари Індії
Пакистан скликає Комітет нацбезпеки через удари Індії
«Одне з перших див Папи Франциска». У Ватикані оцінили історичну зустріч Трампа і Зеленського у Соборі Святого Петра
«Одне з перших див Папи Франциска». У Ватикані оцінили історичну зустріч Трампа і Зеленського у Соборі Святого Петра
Трамп вирішив припинити бомбардування хуситів, бо вони хочуть миру
Трамп вирішив припинити бомбардування хуситів, бо вони хочуть миру
День перемоги над нацизмом. Сибіга звернувся до українських громад за кордоном
День перемоги над нацизмом. Сибіга звернувся до українських громад за кордоном
Єврокомісія підготувала проєкт 17-го пакета санкцій проти РФ: деталі від Reuters
Єврокомісія підготувала проєкт 17-го пакета санкцій проти РФ: деталі від Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
72K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
33K
Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
27K
Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ
25K
Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Вчора, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Вчора, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Вчора, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua