Трамп відреагував на удар Індії по Пакистану

Трамп: Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко

Дональд Трамп назвав атаку ганьбою

Президент США Дональд Трамп критично висловився щодо ескалації збройного конфлікту між Індією та Пакистаном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Коментуючи індійські ракетні удари по території, яку контролює Пакистан, глава Білого дому заявив:

«Це ганьба. Ми щойно дізналися про це».

За словами Трампа, конфлікт між двома країнами має давнє коріння.

«Люди знали, що щось станеться, виходячи з минулого, оскільки обидві сторони воюють протягом багатьох, багатьох десятиліть і століть», – зазначив він.

Президент США також висловив сподівання на швидке припинення бойових дій:

«Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко».

Нагадаємо, Збройні сили Індії розпочали масштабну операцію під кодовою назвою «Сіндур», у рамках якої завдали ударів по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в пакистанському Кашмірі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За заявою представника індійської армії, операція спрямована виключно проти терористичних таборів. Зазначається, що військові об’єкти Пакистану не стали мішенями під час цієї фази ударів. На офіційній сторінці індійської армії в соцмережі X з’явилось повідомлення: «Правосуддя здійснилося».

До слова, Росія передала Індії чергову партію переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла-С» на суму близько $30 млн. Про це повідомляє India Today, передає «Главком».

Поставка відбулася на тлі погіршення ситуації в регіоні після теракту в Пахалгамі. У відповідь на загострення безпекової ситуації Індія активізує розгортання нових засобів протиповітряної оборони.