Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Глава ВООЗ оголосив про масові звільнення працівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Глава ВООЗ оголосив про масові звільнення працівників
ВООЗ починає скорочення у штаб-квартирі у Швейцарії
фото із відкритих джерел

France 24: директор Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що скорочення фінансування від США залишило рахунки агентства ООН у мінусі

Скорочення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з боку США призвело до того, що її рахунки опинилися в мінусі, тепер ВООЗ змушена згортати програми та звільняти персонал. Як передає «Главком», про це повідомив France 24 з посиланням на слова генерального директора організації Тедроса Аданома Гебреєсуса.

Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася сплачувати узгоджені внески на 2024 і 2025 роки, водночас заморозивши практично всю зовнішню допомогу США, включаючи значну допомогу для проєктів охорони здоров’я по всьому світу. Низка інших країн також скоротили свої витрати на допомогу розвитку організації.

«Відмова Сполучених Штатів виплатити встановлені внески за 2024 та 2025 роки у поєднанні зі скороченням офіційної допомоги з метою розвитку з боку деяких інших країн означає, що нам загрожує дефіцит фонду оплати праці на дворічний період 2026-2027 років у розмірі від $560 млн до $650 млн», – сказав Тедрос Аданом Гебреєсус.

Дефіцит заробітної плати «становить приблизно 25% витрат на персонал», сказав він, підкресливши, що «це не обов’язково означає 25%-ве скорочення кількості посад».

Він не сказав, скільки саме робочих місць буде скорочено, але уточнив, що найбільша їх кількість очікується в штаб-квартирі організації в Женеві. «Ми починаємо зі скорочень керівництва, – сказав він, – хоча для нас це дуже болючі рішення».

Нагадаємо, 21 січня глава Білого дому Дональд Трамп підписав указ про вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я, обґрунтувавши рішення непропорційно високими внесками порівняно з іншими країнами. 3 лютого Вашингтон фактично припинив діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке виділяло значний обсяг коштів на фінансування міжнародних організацій.

До слова, нова пандемія рано чи пізно станеться, і це «не теоретичний ризик», а «епідемічна визначеність». Таку думку висловив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус. 

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп фінансування ВООЗ звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Білому домі заявили, що секретних даних Пентагону у чаті не було
Витік у Signal: The Atlantic показав переписки про удари по Ємену
26 березня, 18:20
Піднебесна вважає, що США грубо порушують правила Світової організації торгівлі
Китай подав позов до Світової організації торгівлі через мита Трампа
4 квiтня, 15:54
Канада ввела 25% тарифи на імпорт транспортних засобів із США у відповідь на мита Трампа
Канада може стати світовим лідером замість США – премʼєр Карні
4 квiтня, 18:34
Трамп ввів нові мита
Торговельна війна США: повний список нових мит для країн
3 квiтня, 09:05
Трамп: Я думаю, що переговори йдуть нормально
Трамп прокоментував переговори з Іраном щодо ядерної угоди
13 квiтня, 06:25
Головні новини ночі проти 17 квітня
Росіяни масовано атакували Дніпро дронами: головне за ніч
17 квiтня, 05:52
За словами президента, технічна зустріч у Вашингтоні була продуктивна й позитивна
Угода про надра. Україна та США сьогодні можуть підписати меморандум
17 квiтня, 19:23
Співрозмовники журналістів стверджують, що Рубіо «передавав погляди президента»
Заява Рубіо про припинення участі у мирних переговорах відповідає поглядам Трампа – CNN
18 квiтня, 19:56
США не розглядають серйозно нові поставки зброї Україні
Росія назвала умови завершення війни: Зеленського треба принести в жертву
19 квiтня, 10:16

Соціум

Литва готує правила використання штучного інтелекту у школах
Литва готує правила використання штучного інтелекту у школах
Чи буде темношкірий Папа: ватиканські інсайдери оцінили шанси кардиналів
Чи буде темношкірий Папа: ватиканські інсайдери оцінили шанси кардиналів
Глава ВООЗ оголосив про масові звільнення працівників
Глава ВООЗ оголосив про масові звільнення працівників
В Анталії влада може закрити більше тисячі готелів через одне порушення
В Анталії влада може закрити більше тисячі готелів через одне порушення
Пляжі популярної туристичної країни закрилися через розлив нафти
Пляжі популярної туристичної країни закрилися через розлив нафти
На Гаїті закрили головну лікарню через напади банд
На Гаїті закрили головну лікарню через напади банд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
37K
Вибори Папи Римського. Фаворит букмекерських прогнозів значно перегнав конкурентів
32K
Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі
24K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
16K
Нема прогресу розслідування. Суд пояснив, чому різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Крупи

Новини

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua