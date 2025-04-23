Глава ВООЗ оголосив про масові звільнення працівників

France 24: директор Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що скорочення фінансування від США залишило рахунки агентства ООН у мінусі

Скорочення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з боку США призвело до того, що її рахунки опинилися в мінусі, тепер ВООЗ змушена згортати програми та звільняти персонал. Як передає «Главком», про це повідомив France 24 з посиланням на слова генерального директора організації Тедроса Аданома Гебреєсуса.

Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася сплачувати узгоджені внески на 2024 і 2025 роки, водночас заморозивши практично всю зовнішню допомогу США, включаючи значну допомогу для проєктів охорони здоров’я по всьому світу. Низка інших країн також скоротили свої витрати на допомогу розвитку організації.

«Відмова Сполучених Штатів виплатити встановлені внески за 2024 та 2025 роки у поєднанні зі скороченням офіційної допомоги з метою розвитку з боку деяких інших країн означає, що нам загрожує дефіцит фонду оплати праці на дворічний період 2026-2027 років у розмірі від $560 млн до $650 млн», – сказав Тедрос Аданом Гебреєсус.

Дефіцит заробітної плати «становить приблизно 25% витрат на персонал», сказав він, підкресливши, що «це не обов’язково означає 25%-ве скорочення кількості посад».

Він не сказав, скільки саме робочих місць буде скорочено, але уточнив, що найбільша їх кількість очікується в штаб-квартирі організації в Женеві. «Ми починаємо зі скорочень керівництва, – сказав він, – хоча для нас це дуже болючі рішення».

Нагадаємо, 21 січня глава Білого дому Дональд Трамп підписав указ про вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я, обґрунтувавши рішення непропорційно високими внесками порівняно з іншими країнами. 3 лютого Вашингтон фактично припинив діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке виділяло значний обсяг коштів на фінансування міжнародних організацій.

До слова, нова пандемія рано чи пізно станеться, і це «не теоретичний ризик», а «епідемічна визначеність». Таку думку висловив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.