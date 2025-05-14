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Юрій Богданов Публіцист, блогер

Вигадана реальність Трампа. Як діяти Україні

glavcom.ua
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Європа розуміє, хто винен у війні. А Трамп?
колаж: glavcom.ua

Трамп ще чіпляється за можливість результативних перемовин

Про санкції, Європу і Трампа.

Тим, хто хоче бачити проблему в Європі – великий привіт. Ви не там шукаєте проблему. Бо європейські лідери як раз чудово розуміють, хто не хоче миру і хто розуміє тільки силу. Це у Трампа з цим проблеми.

Але щоб додаткові санкції подіяли на Росію ефективно, необхідне залучення США. Така реальність. Це треба в тому числі для примусу Орбана і Фіцо, наприклад. Щоб Трамп і його оточення хоч трохи почали повертатися у реальність і бачити, хто насправді не хоче завершення війни Україна і Європа вже витратили купу сил і нервів.

Зараз, коли Трамп відчайдушно чіпляється за свою вигадану реальність, де Путін – договороздатний, «просто ви не вмієте з ним говорити», найгірше що можуть зробити Україні і Європа – діяти різко. Тому так, новій санкції готуються.

Так, Трамп ще чіпляється за можливість результативних перемовин 15 травня. І тому так, нам треба набратися терпіння. Як і європейській дипломатії. Наші партнери це розуміють. Наша влада це розуміє. На жаль, такий у нас зараз контрагент у Вашингтоні. Його доводиться примушувати до адекватності комбінацією тиску і компліментів.

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Теги: війна Україна Європа путін

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