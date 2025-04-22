Визнання Криму частиною Росії – це відкриття скриньки Пандори

У Білому домі пробують зрозуміти, на який рівень компромісу готова Україна

Про чутки (поки чутки) щодо можливого визнання Криму російським як реверанс від Трампа.

Ясно, що найшвидше це отак пробивають нашу реакцію і реакцію Європи на прецедент легітимізації силової анексії чужих територій. У Білому домі пробують зрозуміти, на який рівень компромісу готова Україна.

Для мене очікувано, що буде сильний тиск на нас, на наших європейських союзників «ви ж хочете, щоб перестали вбивати українців – так ось вам варіант, збережені життя головне».

Але, з іншого боку, ми всі знаємо логіку Путіна: «А чого тільки Крим, а не все одразу? У нас тут у Конституцію вписано більше нових регіонів! Визначайте і «ЛНР-ДНР», і Запорізьку та Херсонську у повному обсязі.

Якщо вже почали оплачувати життя територіями, то оплачуйте повний рахунок!». Грубо кажучи, це скринька Пандори, яку пробують відкрити з іншого континенту (очевидно, в розрахунку, що ані їх, ані їхніх інтересів геополітичні наслідки не торкнуться).

Однак ймовірніше, що її замкнуть ще до того, як відкриють. Бо на сьогоднішній момент чи не у всіх регіонах планети майже у всіх значущих світових гравців знайдеться мінімум одна територія із сумнівним для когось статусом. Яку спробують віджати, щойно метод буде легітимізовано з Путіним.

От тому найпевніше нічого фіксуватись не буде: де-факто все реально окуповане залишиться за РФ, але ніхто зміни суверенної приналежності де-юре не визнає. Ну і базовий момент: ніякого вступу до НАТО. На це вже публічно погодились майже всі – і ми, і союзники.

А чого б і не погодитись, якщо чимдалі очевиднішою стає сумнівна оборонна (не те що наступальна) спроможність НАТО і перспективи формування нового, ефективнішого військового блоку. Європейського (якраз Канада «переїде до Євразії»).

Але до середи навряд чи щось вийде з’ясувати – якою мірою це чутки з Кримом, а якою – підкуп вбивці. Від якого Путін цілком може навіть відмовитись. З цілком прагматичних міркувань.

Бо послідовність очевидна: щедрість Путіна, домовленість про короткострокове припинення вогню (ніякого перемир’я чи мирної угоди).

І вже всім очевидно, що негайно за цим – скасування воєнного часу в Україні і проголошення виборів. Які шалено небезпечні для нас. Я б сказав, на порядок небезпечніші за військовий наступ.

Бо вибори прямо зараз не принесуть Україні і українцям нічого хорошого: на них без варіантів переможе або авторитаризм, або Росія.