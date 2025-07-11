Держдеп США розпочав масові скорочення – AP

Відомство почало розсилати понад держслужбовцям повідомлення про їхнє звільнення

Державний департамент США сьогодні, 11 липня, розпочав масові звільнення співробітників, які повʼязані з планом реорганізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, відомство почало розсилати повідомлення про звільнення 1107 державним службовцям і 246 співробітникам дипломатичної служби, які працюють у США. Співробітники дипломатичної служби, яких стосуються звільнення, будуть негайно відправлені в адміністративну відпустку на 120 днів, після чого вони офіційно втратять роботу.

Трамп, держсекретар Марко Рубіо та їхні союзники-республіканці схвалили дане рішення, аби зробити Держдеп більш компактним і ефективним. Водночас деякі дипломати стверджують, що це послабить вплив США і їхню здатність протистояти наявним і новим зовнішньополітичним загрозам.

Нагадаємо, адміністрація Трампа реорганізує Державний департамент, аби ліквідувати офіси, які вона вважає зайвими, і скоротити деякі програми, які «не відповідають інтересам США». Широка реорганізація відбулася після того, як Трамп у лютому наказав провести реформу Дипломатичної служби США для забезпечення відповідності його зовнішньополітичній програмі.

Як повідомлялося, американський телеканал ABC усунув від роботи провідного федерального кореспондента Террі Морана після його дописів у соціальній мережі X з критикою заступника голови адміністрації Білого дому Стівена Міллера і самого президента США Дональда Трампа.

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що Штати відновили військову допомогу Україні. Також вона наголосила, що Вашингтон залишається союзником Києва.