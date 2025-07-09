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Держдеп США підтвердив відновлення поставок зброї Україні (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Держдеп США підтвердив відновлення поставок зброї Україні (відео)
Теммі Брюс зробила заяву про допомогу Україні
фото: скриншот з відео

Речниця Держдепу: Ми були й залишаємося найбільшими прихильниками України

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що Штати відновили військову допомогу Україні. Також вона наголосила, що Вашингтон залишається союзником Києва. Про це речниця сказала під час брифінгу, інформує «Главком».

«Ми були й залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми піклуємося про цих людей. Ми дбаємо про те, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно», – сказала речниця Держдепу.

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Брюс додала, що президент Дональд Трамп неодноразово чітко висловлювався, що масові вбивства в Україні треба зупинити, потрібна двостороння угода про перемир’я.

Нагадаємо, Міністерство оборони США за вказівкою президента Дональда Трампа передасть Україні додаткове оборонне озброєння для захисту від російських ударів. Речник Пентагону Шон Парнелл розповів про надання озброєння Україні.

Раніше Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України. Заяви президента пролунали під час спілкування з журналістами перед вечерею з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Трамп сказав: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе». Він також заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії.

Варто зазначити, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу заявила, що пауза у постачанні озброєння Україні пов’язана з переглядом стратегії військових поставок США по всьому світу.  За словами представниці Білого дому, ревізія проводиться за дорученням міністра оборони США Піта Гегсета.

Раніше повідомлялось, що глава Пентагону Піт Гегсет одноосібно розпорядився призупинити доставку військової допомоги Україні. 

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Теги: Держдепартамент США США військова допомога

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