Адміністрація Трампа реорганізує Державний департамент – Рубіо

Держсекретар не розкрив усіх подробиць реформи

Адміністрація Трампа реорганізує Державний департамент, аби ліквідувати офіси, які вона вважає зайвими, і скоротити деякі програми, які «не відповідають інтересам США». Таку заяву зробив держсекретар Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Цей підхід розширить повноваження Департаменту з нуля, від бюро до посольств», – сказав Рубіо в заяві, описуючи кроки як частину програми президента Дональда Трампа «Америка перш за все».

«Функції, специфічні для регіонів, будуть консолідовані для підвищення ефективності, зайві офіси будуть ліквідовані, а нестатутні програми, які не відповідають основним національним інтересам Америки, припинять своє існування», – заявив Рубіо.

Робота, яка раніше належала до компетенції Заступника Державного секретаря з питань цивільної безпеки, прав людини та демократії, тепер буде передана новому Координатору з питань іноземної допомоги та гуманітарних справ, додав він.

Рубіо, який тепер також виконує обов'язки адміністратора реформованої USAID, розкритикував зростання цього департаменту за останні роки, назвавши його «роздутим, бюрократичним і неспроможним виконувати свою основну дипломатичну місію в нову епоху конкуренції великих держав».

Широка реорганізація відбулася після того, як Трамп у лютому наказав провести реформу Дипломатичної служби США – дипломатичного корпусу країни – для забезпечення відповідності його зовнішньополітичній програмі.

Нагадаємо, Рубіо розповів про схему, яку запропоновано українцям на переговорах у Парижі. Під час розмови з журналістами по завершенню переговорів у Парижі державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що він мав телефонну розмову з міністром закородонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Держдеп США опублікував текст розмови Рубіо з журналістами. Зазначено, що Рубіо поінформував Лаврова після зустрічі з українською стороною та європейськими політиками в Парижі.

Рубіо підкреслив, що повідомив Лаврова про схему, яку запропонували українським делегатам, однак деталей йому не надав. Втім, Рубіо переконаний, що російська сторона знає всі подробиці цієї пропозиції.