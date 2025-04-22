Головна Світ Політика
search button user button menu button

Адміністрація Трампа реорганізує Державний департамент – Рубіо

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Трампа реорганізує Державний департамент – Рубіо
Адміністрація Трампа реорганізує Державний департамент
фото з відкритих джерел

Держсекретар не розкрив усіх подробиць реформи

Адміністрація Трампа реорганізує Державний департамент, аби ліквідувати офіси, які вона вважає зайвими, і скоротити деякі програми, які «не відповідають інтересам США». Таку заяву зробив держсекретар Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Цей підхід розширить повноваження Департаменту з нуля, від бюро до посольств», – сказав Рубіо в заяві, описуючи кроки як частину програми президента Дональда Трампа «Америка перш за все».

«Функції, специфічні для регіонів, будуть консолідовані для підвищення ефективності, зайві офіси будуть ліквідовані, а нестатутні програми, які не відповідають основним національним інтересам Америки, припинять своє існування», – заявив Рубіо.

Робота, яка раніше належала до компетенції Заступника Державного секретаря з питань цивільної безпеки, прав людини та демократії, тепер буде передана новому Координатору з питань іноземної допомоги та гуманітарних справ, додав він.

Рубіо, який тепер також виконує обов'язки адміністратора реформованої USAID, розкритикував зростання цього департаменту за останні роки, назвавши його «роздутим, бюрократичним і неспроможним виконувати свою основну дипломатичну місію в нову епоху конкуренції великих держав».

Широка реорганізація відбулася після того, як Трамп у лютому наказав провести реформу Дипломатичної служби США – дипломатичного корпусу країни – для забезпечення відповідності його зовнішньополітичній програмі.

Нагадаємо, Рубіо розповів про схему, яку запропоновано українцям на переговорах у Парижі. Під час розмови з журналістами по завершенню переговорів у Парижі державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що він мав телефонну розмову з міністром закородонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Держдеп США опублікував текст розмови Рубіо з журналістами. Зазначено, що Рубіо поінформував Лаврова після зустрічі з українською стороною та європейськими політиками в Парижі.

Рубіо підкреслив, що повідомив Лаврова про схему, яку запропонували українським делегатам, однак деталей йому не надав. Втім, Рубіо переконаний, що російська сторона знає всі подробиці цієї пропозиції.

Читайте також:

Теги: Марко Рубіо США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без згоди ЄС російським авіаперевізникам буде нелегко літати до Сполучених Штатів
Москва лобіює відкриття прямого авіасполучення зі США: заважає позиція ЄС – Politico
19 квiтня, 08:37
Пентагон приховує що його радник міг поширити важливу інформацію
Радника Пентагону терміново відправлено у відпустку через витік даних – Reuters
16 квiтня, 09:11
Китайський уряд розробляє нову систему регулювання експорту
Китай призупинив експорт деяких рідкісноземельних металів та магнітів – NYT
14 квiтня, 09:46
У відповідь Китай запровадив від сьогодні 84% мита щодо товарів зі США
Тарифною війною Трамп домігся лише одного
10 квiтня, 16:33
Скотт Бессент вважає, що США не ведуть проти Китаю торговельну війну
Міністр фінансів США пояснив підвищення мит для Китаю
10 квiтня, 06:42
Урсула фон дер Ляєн зробила заяву про мита від США
«Європа готова відповісти». Фон дер Ляєн відреагувала на нові мита від США
3 квiтня, 06:46
Трамп: Якщо ви виробляєте свій автомобіль у США, то тарифу не буде
Трамп запроваджує мита на авто, що ввозяться у США
27 березня, 03:59
Фрідріх Мерц
Від Трампа до клімату: завдання Мерца у зовнішній політиці
26 березня, 20:35
Ебрагім Расул заявив, що «ні про що не шкодує»
Посол ПАР був висланий із США за критику Трампа і став героєм на батьківщині
24 березня, 06:51

Політика

США пропонуватимуть визнати Крим російським на переговорах у Лондоні - The Washington Post
США пропонуватимуть визнати Крим російським на переговорах у Лондоні - The Washington Post
Громадяни Китаю працюють на російському заводі з виробництва дронів – Зеленський
Громадяни Китаю працюють на російському заводі з виробництва дронів – Зеленський
Адміністрація Трампа реорганізує Державний департамент – Рубіо
Адміністрація Трампа реорганізує Державний департамент – Рубіо
Орбан показав, як демонстративно «голосує проти» вступу України в Євросоюз
Орбан показав, як демонстративно «голосує проти» вступу України в Євросоюз
Помічник Путіна назвав дату візиту Віткоффа до Москви
Помічник Путіна назвав дату візиту Віткоффа до Москви
Скандинавські країни нарощують військовий потенціал на тлі російської загрози – WSJ
Скандинавські країни нарощують військовий потенціал на тлі російської загрози – WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
36K
Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
35K
Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері
22K
«Як у дитячому таборі». Окупант розповів про умови в українському полоні
21K
Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua