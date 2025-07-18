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Дії адміністрації Трампа ускладнюють пошуки викрадених РФ українських дітей – посланниця Ради Європи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Дії адміністрації Трампа ускладнюють пошуки викрадених РФ українських дітей – посланниця Ради Європи
Європа шукає ресурси, аби фінансувати програми моніторингу Єльського університету та інших установ
фото з відкритих джерел

Раніше США зупинили фінансування групи, яка розшукувала українських дітей

Скорочення США допомоги іншим країнам, а також санкції адміністрації президента Дональда Трампа проти Міжнародного кримінального суду підривають зусилля з пошуку викрадених Росією українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посланницю Ради Європи з нагляду за зусиллями щодо забезпечення повернення викрадених українських дітей Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттір в інтервʼю Politico.

У березні 2025 року США скоротили фінансування програм моніторингу Єльського університету та інших установ у рамках заморожування витрат на іноземну допомогу. Правозахисники тоді попереджали, що такі дії можуть серйозно порушити роботу груп, які відстежують місцеперебування депортованих українських дітей.

Зараз, за словами Гюльфадоттір, вона бачить докази того, що це відбувається. І Європі тепер необхідно знайти способи заповнити втрачене фінансування, оскільки від розуміння, куди були відправлені викрадені діти, залежатиме їхня репатріація. За словами посадовиці, триває відповідна робота над цим питанням.

«Європейським країнам доведеться це фінансувати. Ми не можемо припинити відстежувати їх, а потім знову почати найближчими місяцями. Тож це має тривати», – каже Гюльфадоттір.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 млн неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях.

До слова, Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), який очолював Ілон Маск, припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, яких викрала Росія з окупованих територій.

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Теги: діти депортація Європейський союз

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Політика

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