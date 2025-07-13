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РФ планує запровадити посаду «радника з виховання дітей» на окупованих територіях

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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РФ планує запровадити посаду «радника з виховання дітей» на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

РФ розширює елементи пропаганди

РФ з початку навчального року у школах на окупованих територіях Херсонщини планує запровадити посаду «радника з виховання дітей». Про це повідомляє  Центр протидії дезінформації, інформує «Главком».

Зазначається, що ці так звані вихователі сприятимуть поширенню пропаганди та звітуватимуть окупаційним адміністраціям

Попри заяви про наставництво, ЦПД зазначає, що ці радники насправді стежитимуть за вчителями, поширюватимуть російську пропаганду та доповідатимуть окупаційній адміністрації.

Це є елементом системної політики РФ щодо контролю та мілітаризації населення на цих територіях.

«Росіяни на ТОТ вчиняють культурний геноцид: системно ідеологічно обробляють дітей, намагаються позбавити молодь національної ідентичності, культивують ненависть до України, заохочують патріотично ставитися до країни-агресора і підтримувати окупаційну владу, готують до служби в окупаційних військах», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на окупованій території Луганщини наразі діють 102 загони «юнармії», у яких беруть участь понад шість тисяч українських дітей. 

До слова, російські загарбники на тимчасово окупованій території України запровадили навчальні програми щодо роботи з БпЛА для понад 10 тис. українських підлітків у середніх школах. У них беруть участь діти віком від 8 років.

Зауважимо, Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 мільйона неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях. 

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Теги: окуповані території діти Херсонщина пропаганда

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