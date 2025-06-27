Єврокомісія отримала нову торговельну пропозицію від США

Фон дер Ляєн казала, що нові мита від США є серйозним ударом для бізнесу та споживачів у всьому світі

За словами глави Єврокомісії, ЄС готовий до укладення угоди

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС отримав нову торговельну пропозицію від Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

«Сьогодні (26 червня під час саміту ЄС – «Главком») ми отримали останній документ від США для подальших переговорів. Наразі ми його аналізуємо», – сказала фон дер Ляєн на пресконференції після саміту ЄС за участю лідерів усіх 27 країн.

Посадовиця зазначила, що ЄС готовий до укладення угоди, але водночас готується й до того, що задовільної домовленості може не бути. Євросоюз має в запасі мита на десятки мільярдів євро у відповідь, які можуть бути запроваджені, якщо угоди не буде досягнуто.

Щороку між 27 країнами ЄС разом є найбільшим торговельним партнером США кордон перетинають товари на трильйони доларів. Європейська комісія, яка є виконавчим органом ЄС, веде переговори щодо торговельних заходів, таких як мита, від імені всього блоку.

«Главком» повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа на тлі розв'язаної торгової війни може позбавити Європу інтернету. Європейський Союз практично повністю залежить від американських хмарних сервісів.

Також «Главком» інформував, що Європейський Союз продовжує активні торговельні перемовини зі Сполученими Штатами напередодні 9 липня – дати, коли можуть бути запроваджені нові мита.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив про підписання нової торговельної угоди з Китаєм, однак не надав жодних деталей щодо її змісту. Трамп зазначив: «Ми лише вчора підписали угоду з Китаєм. У нас плануються чудові угоди. Можливо, буде угода з Індією – дуже велика. Ми відкриємо Індію для американського бізнесу. У межах китайської угоди ми починаємо відкривати Китай для американських виробників».