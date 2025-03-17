Єрмак розповів, скільки українських дітей викрала Росія

Два роки тому Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля та дитячої обмудсменки РФ за депортацію українських дітей

Російська Федерація незаконно усиновлює та русифікує дітей з України

Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 мільйона неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

«Їхню українську ідентичність систематично знищують, змушують приймати громадянство РФ, змінюють особисті дані та залучають до військових організацій і пропагандистських програм», − каже він.

Очільник Банкової нагадав, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей.

За словами Єрмака, Україна використовує всі національні і міжнародні інструменти для покарання організаторів та виконавців злочину. Так, нещодавно українські прокурори подали обвинувальний акт щодо викрадачів 10-місячної Маргарити Прокопенко з Херсона.

Нагадаємо, Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), який очолює Ілон Маск, припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, яких викрала Росія з окупованих територій.

Як повідомлялося, команда Save Ukraine допомогла повернути двох підлітків з окупованої частини Запорізької області.

До слова, на підконтрольну Україні територію з окупації повернулися семеро українських дітей, двоє з них – з Херсонської області.