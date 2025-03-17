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Єрмак розповів, скільки українських дітей викрала Росія

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Єрмак розповів, скільки українських дітей викрала Росія
Два роки тому Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля та дитячої обмудсменки РФ за депортацію українських дітей
фото: Shutterstock (ілюстративне)

Російська Федерація незаконно усиновлює та русифікує дітей з України

Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 мільйона неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

«Їхню українську ідентичність систематично знищують, змушують приймати громадянство РФ, змінюють особисті дані та залучають до військових організацій і пропагандистських програм», − каже він.

Очільник Банкової нагадав, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей.

За словами Єрмака, Україна використовує всі національні і міжнародні інструменти для покарання організаторів та виконавців злочину. Так, нещодавно українські прокурори подали обвинувальний акт щодо викрадачів 10-місячної Маргарити Прокопенко з Херсона.

Нагадаємо, Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), який очолює Ілон Маск, припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, яких викрала Росія з окупованих територій.

Як повідомлялося, команда Save Ukraine допомогла повернути двох підлітків з окупованої частини Запорізької області

До слова, на підконтрольну Україні територію з окупації повернулися семеро українських дітей, двоє з них – з Херсонської області.

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Теги: діти Міжнародний кримінальний суд Андрій Єрмак окупанти окуповані території депортація

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