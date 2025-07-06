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Автобус з українськими дітьми перекинувся в Угорщині: 19 постраждалих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Автобус з українськими дітьми перекинувся в Угорщині: 19 постраждалих
Посол України в Угорщині Федір Шандор та українські консули оперативно прибули на місце події
фото: Головне управління поліції Яс-Надькун-Сольнок

Консули на місці: Забезпечено допомогу постраждалим українцям в Угорщині

Сьогодні, 6 липня 2025 року, близько 5-ї години ранку в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, що перевозив українських дітей. За невстановлених обставин, транспортний засіб з'їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між містами Кунсентмартон і Тисафельдваром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України в Угорщині.

За інформацією угорських оперативних служб, на місці події негайно розпочалися масштабні рятувальні заходи.

На момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб. Внаслідок інциденту постраждали 19 пасажирів, четверо з яких отримали важкі поранення. На щастя, загиблих немає.

Постраждалих доправили до лікарень у містах Солнок, Кечкемет та Сентеш для надання необхідної медичної допомоги.

Посол України в Угорщині Федір Шандор та українські консули оперативно прибули на місце події, щоб надати всебічне сприяння громадянам України.

Решта пасажирів, які не постраждали, наразі перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон. У співпраці з місцевою владою їм забезпечено тимчасове розташування та сніданок. Українські дипломати та угорські служби продовжують працювати над з'ясуванням усіх обставин аварії та забезпеченням подальшої долі пасажирів.

Нагадаємо, 30 червня, в румунському повіті Бакау сталася ДТП за участю автобуса з 60 українцями та мікроавтобуса. Внаслідок чого постраждала громадянка України. 

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Теги: ДТП Угорщина Україна діти

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