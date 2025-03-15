DOGE Ілона Маска зупинив фінансування групи, яка розшукувала українських дітей

HRL розслідує гуманітарні кризи по всьому світу

Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), який очолює Ілон Маск, припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, яких викрала Росія з окупованих територій. Про це пише «Главком» з посиланням The Telegraph.

Представник Єльського університету у коментарі виданню зазначив, що DOGE нещодавно закінчив фінансування гуманітарної оперативної групи, яка є останньою організацією, що стала жертвою «випотрошення федерального бюджету технологічним мільярдером».

«Дослідникам з Гуманітарної дослідницької лабораторії (HRL) нещодавно повідомили про те, що державне фінансування їхньої роботи щодо війни в Україні припинено», – сказав представник університету.

Команда Yale знайшла сотні дітей, які були незаконно вивезені до Росії, працюючи з кампанією Bring Kids Back UA, започаткованою президентом України Володимиром Зеленським. HRL розслідує гуманітарні кризи по всьому світу, використовуючи дані із відкритих джерел та аналіз. Загалом їм вдалось повернути близько 1240 дітей.

Викрадення українських дітей неодноразово піднімалося на Капітолійському пагорбі, у тому числі високопоставленим демократом Діком Дурбіном.

«Війна виявляє найгірше в людях. І Росія під кривавим керівництвом Володимира Путіна вчинила одні з найгірших звірств військового часу, які тільки можна собі уявити», – сказав Дурбін.

«Але одним із найжахливіших з цих звірств є викрадення Росією українських дітей… З моменту початку повномасштабної загарбницької війни Росії у 2022 році уряд Росії викрав, примусово перемістив або сприяв незаконній депортації щонайменше 20 000 українських дітей», – підкреслив він.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував роботу Ілона Маска в рамках проєкту Департаменту ефективності державного управління (DOGE), спрямованого на скорочення федерального уряду. Він визнав, що мільярдер допустив низку помилок.

Федеральні витрати США у лютому сягнули рекордної позначки у 603 млрд доларів – хоча адміністрація президента Дональда Трампа заявляла про наміри суттєво скорочувати урядові видатки.