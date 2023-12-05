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«До членства України в ЄС страшенно далеко». Словацький глава МЗС зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«До членства України в ЄС страшенно далеко». Словацький глава МЗС зробив заяву
Бланар заявив, що не може уявити Україну в ЄС, поки вона перебуває у стані війни
фото з відкритих джерел

Бланар не заперечує, що Україна повинна мати євроінтеграційну перспективу

Голова МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що не може уявити Україну в ЄС, поки вона перебуває у стані війни. На його думку, євроінтеграційний шлях буде довгим. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Štandard.

«Це дійсно серйозне питання. Ну, за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, пані (президентка Єврокомісії – «Главком») Урсула фон дер Ляєн обґрунтує пропозицію щодо членства чи початку переговорів про членство України в Європейському Союзі та відповість на запитання, як ми можемо почати переговори з країною, яка перебуває у військовому конфлікті», – сказав дипломат.

При цьому Бланар не заперечує, що Україна повинна мати євроінтеграційну перспективу, але також мусить виконати всі критерії, і «жодні винятки не приймаються».

«Особисто я вважаю, що до членства України в ЄС страшенно, страшенно далеко. Ми відмовляємося підходити до цього політично, і єдине, що ми підтримуємо, це те, що в України має бути перспектива в майбутньому, але за всіма правилами, як це роблять інші країни», – сказав Бланар.

«З нашого боку це позитивний сигнал для України. Якщо ви хочете, ми пропонуємо місце для переговорів, але у вас дуже довгий шлях», – наголосив він.

Водночас голова МЗС Словаччини вкотре повторив, що його країна засуджує вторгнення РФ до України.

«Ми згодні з тим, що хочемо, щоб Україна була демократичною. Ми згодні з тим, що в Україні має бути мир. І щоб Україна була цілісною з точки зору території, тому що ми засуджуємо порушення міжнародного права через порушення цілісності», – заявив Бланар.

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС. Як зазначив президент Зеленський, Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.

До слова, глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш повідомив, що його країна не підтримає рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, а також надання Україні 50 млрд євро до 2027 року.

Читайте також: Євросоюз може відкласти рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу – Reuters
Теги: Словаччина Європейський союз дипломатія МЗС

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