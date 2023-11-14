Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна: Білий дім повідомив деталі майбутньої розмови

У Білому домі очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків із КНР

Президент Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін обговорять посилення комунікації та управління конкуренцією під час зустрічі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) цього тижня. Про це повідомляє Reuters.

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Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, підкреслив, що для Байдена дипломатія «віч-на-віч» залишається найефективнішим засобом для вирішення складних ситуацій та нормалізації відносин.

«Ми очікуємо, що лідери країн обговорять деякі з найбільш фундаментальних елементів двосторонніх відносин США та Китаю, включаючи зміцнення відкритих ліній зв'язку та відповідального управління конкуренцією, щоб вона не переросла у конфлікт», – заявив Салліван.

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У Білому домі очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків із КНР. Повідомляється, що Китай також показав готовність та відкритість до конструктивного діалогу під час переговорів, які передували саміту.

«Ми подивимося, що відбудеться в Сан-Франциско, і після зустрічі президент зможе відзвітувати, чи дійсно ми досягли прогресу у відновленні зв'язків між військовими», – зазначив радник президента США.

Джерела у Білому домі зазначають, що на зустрічі також обговорюватимуться вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту тощо.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден хоче відновити військові зв'язки з Китаєм.

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Нагадаємо, що зустріч Джо Байдена із Сі Цзіньпіном відбудеться 15 листопада.