Блокада словацького кордону: яка ситуація станом на ранок 2 грудня

Вантажівки на виїзд зі Словаччини пропускаються в обмеженій кількості

На на в’їзд в Україну застрягли понад 900 вантажівок

Станом на ранок 2 грудня на словацькому кордоні у черзі на в'їзд в Україну перебувають 955 вантажівок. Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

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За її словами, у пункті пропуску «Ужгород - Вишнє Нємецьке» очікують на виїзд з України 32 автомобілі, на в'їзд – 955.

Ще 1100 автомобілів стоїть у черзі на в'їзд в Україну з Угорщини у пункті пропуску «Чоп (Тиса) – Захонь».

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Сенгетовська зазначила, що страйк перевізників Словаччини практично не вплинув на фактичну пропускну спроможність пункту пропуску «Дякове – Халмеу». Там у черзі на в'їзд в Україну чекає 150 вантажних автомобілів, на виїзд – 30.

Нагадаємо, 1 грудня Спілка перевізників Словаччини розпочала блокування руху вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке» на кордоні з Україною.

Напередодні словацькі перевізники пригрозили з п'ятниці заблокувати головний пункт пропуску країни на кордоні з Україною, якщо не будуть вжиті заходи щодо обмеження конкуренції з боку українських перевізників.

До слова, Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону.