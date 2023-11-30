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Скільки українців виступають проти вступу в ЄС і НАТО: результати опитування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Скільки українців виступають проти вступу в ЄС і НАТО: результати опитування
Збільшується частка тих, хто не визначився або не хотів би голосувати щодо вступу до ЄС
фото з відкритих джерел

Проти вступу до ЄС і НАТО виступають 5% українців

78% опитаних проголосували б за вступ України до Європейського союзу, 77% – за вступ до НАТО в разі проведення такого референдуму. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Проти вступу до ЄС і НАТО виступають тільки 5% респондентів. Зазначається, що в липні членство України в Євросоюзі та Альянсі підтримували більше опитанних – 85% та 83% відповідно.

Збільшується частка тих, хто не визначився (3%) або не хотів би голосувати (14%) щодо вступу до ЄС. 

Показник підтримки вступу до НАТО на тому ж рівні, який був на початку вторгнення у березні 2022 року. Не хотіли би бачити Україну в Північноатлантичному Альянсі 5% респондентів, 15% – не голосували б, і 3% – не визначилися.

Ідею вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які нині підконтрольні державі, вважають неприйнятною більше половини опитаних – 53%. 40% цілком або скоріше підтримують таку ідею.

Дослідження свідчить, що частіше на такий крок готові піти мешканці західних регіонів та столиці і люди середнього віку. Згідно з ним, жителі сходу, центру та півдня, а також найстарші підтримують цю ідею найменше.

Нагадаємо, 29 листопада, у Брюселі на перше засідання на рівні міністрів закордонних справ зібралася рада Україна-НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого вступного слова висловив впевненість, що Україна одного дня стане повноцінним членом Альянсу.

Як повідомлялося, 8 листопада Європейська комісія офіційно рекомендувала почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу.

Теги: українці НАТО Європейський союз рейтинг соцопитування

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