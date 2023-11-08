Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Переговори про вступ України в ЄС та вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Головне за 8 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Переговори про вступ України в ЄС та вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Головне за 8 листопада
фото з відкритих джерел

Європейська комісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу

Єврокомісія ухвалила рішення щодо переговорів про вступ України в ЄС, Рада схвалила вилучення військового податку з місцевих бюджетів, міністр спорту Гутцайт подав у відставку. «Главком» склав добірку новин 8 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Єврокомісія ухвалила рішення щодо переговорів про вступ України в ЄС

Європейська комісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на брифінгу в Брюсселі.

За словами фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, коли надавав статус кандидата.

До Києва із неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США

Сьогодні до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр транспорту Сполучених Штатів Америки (США) Піт Буттіджедж.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром транспорту США та наголосив, що візити американських урядовців до України є потужним сигналом незмінної підтримки нашої країни з боку американського народу, президента США та його адміністрації, Конгресу й обох партій.

Як зазначається, під час зустрічі ключову увагу було приділено координації спільних дій щодо відновлення інфраструктури України та розвитку транспортних можливостей для експорту українських товарів на міжнародні ринки.

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Парламентарі проголосували за подовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. За законопроєкти № 10211 та № 10212 проголосували 329 і 322 парламентарів відповідно. Таким чином, воєнний стан і мобілізацію продовжили з 16 листопада до 14 лютого 2024-го.

Рада схвалила вилучення військового податку з місцевих бюджетів

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037, яким податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із забезпечення військових буде перенаправлено з місцевих до державного бюджету.

Ключові норми законопроєкту:

  • доходи Дорожнього фонду у 2024 році спрямовуються в загальний фонд держбюджету і спрямовуються на потреби оборони;
  • «військове» ПДФО з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан, зараховується до державного бюджету;
  • з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

Міністр спорту Гутцайт подав у відставку

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву про відставку. За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, заяву буде розглянуто найближчим часом.

Читайте також:

Теги: Європейський союз Володимир Зеленський Верховна Рада війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети Atacms дозволяють ЗСУ вражати ворожі цілі на більшій відстані, залишаючись недосяжними
США передали Україні «менше дюжини» ракет Atacms – AP
17 жовтня, 21:58
Женя Галич зараз служить в ЗСУ
Відомий співак скасував закордонні концерти і повертається на фронт
12 жовтня, 14:44
Сторони обговорили низку важливих для України питань
Посилення ППО та коаліція F-16: Зеленський в Одесі провів переговори із прем'єром Нідерландів
13 жовтня, 19:17
Одну ракету було збито над Дніпропетровщиною
Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про влучання
16 жовтня, 07:41
Григорій Козловський, бізнесмен, активно допомагає ЗСУ з перших днів війни
Григорій Козловський та ФК «Рух» допомогли створити «Залізний Купол» на Львівщині волонтерська ініціатива
29 жовтня, 12:02
Російські компанії маскуються, аби обходити санкції ЄС
Як маскуються компанії, щоби обійти санкції проти Росії: роз'яснення ЄС
27 жовтня, 10:24
Десантники показали, як «задвохсотили» окупантів дронами (відео)
Десантники показали, як «задвохсотили» окупантів дронами (відео)
26 жовтня, 16:06
На думку політолога, чутки про смерть Путіна розслабляє українців
Політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям
28 жовтня, 20:24
Коксохімічний завод розташований на північ від Авдіївки
РФ планує атакувати коксохімічний завод під Авдіївкою – ISW
30 жовтня, 11:58

Події в Україні

Данілов розповів про успіхи ЗСУ на Кримському напрямку
Данілов розповів про успіхи ЗСУ на Кримському напрямку
Переговори про вступ України в ЄС та вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Головне за 8 листопада
Переговори про вступ України в ЄС та вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Головне за 8 листопада
Кубраков: Атаковане окупантами іноземне судно на Одещині мало перевозити руду у Китай
Кубраков: Атаковане окупантами іноземне судно на Одещині мало перевозити руду у Китай
США визначилися із новим радником з питань інфраструктури в Україні
США визначилися із новим радником з питань інфраструктури в Україні
Російські війська влучили ракетою по судну Ліберії на Одещині. Є загиблі (фото)
Російські війська влучили ракетою по судну Ліберії на Одещині. Є загиблі (фото)
ЗСУ уразили важливу ціль противника – Генштаб
ЗСУ уразили важливу ціль противника – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
4579
Кремль хоче відправити на фронт українських військовополонених – ISW
4211
Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
4117
Вибухи на Полтавщині, у Конгресі США схвалили проєкт передачі Україні активів РФ: головне за ніч
3806
В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 20:21
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту