Переговори про вступ України в ЄС та вилучення ПДФО з місцевих бюджетів. Головне за 8 листопада

Європейська комісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу

Єврокомісія ухвалила рішення щодо переговорів про вступ України в ЄС, Рада схвалила вилучення військового податку з місцевих бюджетів, міністр спорту Гутцайт подав у відставку. «Главком» склав добірку новин 8 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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Єврокомісія ухвалила рішення щодо переговорів про вступ України в ЄС

Європейська комісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на брифінгу в Брюсселі.

За словами фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, коли надавав статус кандидата.

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До Києва із неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США

Сьогодні до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр транспорту Сполучених Штатів Америки (США) Піт Буттіджедж.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром транспорту США та наголосив, що візити американських урядовців до України є потужним сигналом незмінної підтримки нашої країни з боку американського народу, президента США та його адміністрації, Конгресу й обох партій.

Як зазначається, під час зустрічі ключову увагу було приділено координації спільних дій щодо відновлення інфраструктури України та розвитку транспортних можливостей для експорту українських товарів на міжнародні ринки.

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Парламентарі проголосували за подовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. За законопроєкти № 10211 та № 10212 проголосували 329 і 322 парламентарів відповідно. Таким чином, воєнний стан і мобілізацію продовжили з 16 листопада до 14 лютого 2024-го.

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Рада схвалила вилучення військового податку з місцевих бюджетів

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037, яким податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із забезпечення військових буде перенаправлено з місцевих до державного бюджету.

Ключові норми законопроєкту:

доходи Дорожнього фонду у 2024 році спрямовуються в загальний фонд держбюджету і спрямовуються на потреби оборони;

«військове» ПДФО з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан, зараховується до державного бюджету;

з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

Міністр спорту Гутцайт подав у відставку

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву про відставку. За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, заяву буде розглянуто найближчим часом.