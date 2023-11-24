Фіцо зробив нову скандальну заяву про війну в Україні

Фіцо заявив, що не бачить потреби їхати зараз до України

За словами Фіцо, словацький уряд не бачить ефективності в політиці санкцій проти Росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час офіційного візиту до Праги в п’ятницю вкотре повторив, що не підтримує постачання зброї Україні для протистояння російській агресії та виступає за переговори між Києвом і Москвою. Про це Фіцо сказав на пресконференції з чеським колегою Петром Фіалою, яку транслювало Чеське телебачення.

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Прем'єр Чехії визнав, що підходи Праги й Братислави щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну відрізняються, але назвав дуже важливим те, як Словаччина діятиме на європейському рівні.

«Для нас важливо, щоб словацький уряд і прем'єр-міністр підтримували спільну європейську політику на європейському рівні. Немає жодних сигналів, що це не так», – зазначив Фіала.

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Своєю чергою Фіцо повідомив, що поговорить телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем про гуманітарну допомогу, але військову, як і казав раніше, надавати не буде. Також він не бачить потреби їхати зараз до України.

Словацький прем’єр сказав, що його уряд вважає «конфлікт» – повномасштабну війну РФ проти України – «замороженим», не бачить ефективності в політиці санкцій проти Росії та виступає за «припинення бойових дій в Україні» та початок переговорів.

Водночас Фіцо підкреслив, що позиція Словаччини щодо цінностей не змінилася.

«У нас немає суперечок з питань цінностей, ми дуже чітко сказали, що використання російської військової сили є порушенням міжнародного права», – сказав прем’єр.

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Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив лідерам ЄС, що 50 млрд євро допомоги Україні повинні включати гарантії того, що «кошти не будуть розкрадені».

До слова, парламент Словаччини проголосував за надання вотуму довіри уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Зокрема, депутати підтримали програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні, повільно зменшити дефіцит бюджету та ввести новий банківський податок.