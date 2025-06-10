Настрої Закарпаття, позиції ППО. Зеленський розповів, чим цікавилась угорська розвідка

«Будапешт десятки разів у різний спосіб намагався втручатися у внутрішніх справи України»

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна вирішила винести на загал історію з викритою угорською агентурою на Закарпатті, аби дати зрозуміти, що володіє цією інформацією. Так, військова служба національної безпеки Угорщини (KNBSZ) шукала вразливі місця України в прикордонному регіоні. Про це він сказав в інтерв’ю угорському Válasz Online, передає «Главком».

Зеленському поставили запитання про те, чи є, на його думку, якийсь вихід з ескалації, що почалася після публікації СБУ новини про викриття діяльності угорської інформаторської мережі у Закарпатській області. Він відповів, що «проблеми не буде, якщо поважати одне одного».

«Будапешт десятки разів у різний спосіб намагався втручатися у внутрішніх справи України… Ми ще до війни зупинили незаконну роздачу паспортів на Закарпатті. Ми вирішували більшість таких питань без галасу, між собою», – сказав президент.

«Чому ми зробили цю ситуацію публічною? У нас є додаткові фото й відео різних зустрічей, організованих угорською військовою розвідкою – і ми їх теж оприлюднимо, якщо буде потрібно. Не хочу нікого залякувати, але ми справді все бачимо. І те, як KNBSZ платила своєму агенту. Все задокументовано», – наголосив Зеленський. Він зазначив, що викрита агентурна мережа розбудовувалась з 2021 року, а остання передача інформації відбулась цьогоріч 25 березня.

Зеленський поставив риторичні питання про те, навіщо угорській розвідці могло бути потрібно дізнаватися ті деталі, якими цікавились члени мережі – про розташування ППО, військових підрозділів, настрої місцевого населення щодо потенційних угорських «миротворців».

«Як ми маємо реагувати на таке під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче. Але якщо не хоче, то для кого тоді збирається така інформація? Я запитував посадовців НАТО, чи вони просили Угорщину про збір таких даних. Вони кажуть, що ні. Я президент воюючої країни. Як би ви реагували на моєму місці?» – сказав Володимир Зеленський, додавши, що «звинувачує не Віктора, а KNBSZ».

Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Після цього Угорщина перенесла заплановані на 12 травня переговори з українською делегацією щодо прав національних меншин. Ці переговори мали стати початком регулярних зустрічей між країнами. Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.