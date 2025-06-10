Головна Країна Політика
search button user button menu button

Настрої Закарпаття, позиції ППО. Зеленський розповів, чим цікавилась угорська розвідка

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Настрої Закарпаття, позиції ППО. Зеленський розповів, чим цікавилась угорська розвідка
Президент зазначив, що викрита угорська агентурна мережа розбудовувалась з 2021 року, а остання передача інформації відбулась цьогоріч 25 березня
фото: president.gov.ua

«Будапешт десятки разів у різний спосіб намагався втручатися у внутрішніх справи України»

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна вирішила винести на загал історію з викритою угорською агентурою на Закарпатті, аби дати зрозуміти, що володіє цією інформацією. Так, військова служба національної безпеки Угорщини (KNBSZ) шукала вразливі місця України в прикордонному регіоні. Про це він сказав в інтерв’ю угорському Válasz Online, передає «Главком».

Зеленському поставили запитання про те, чи є, на його думку, якийсь вихід з ескалації, що почалася після публікації СБУ новини про викриття діяльності угорської інформаторської мережі у Закарпатській області. Він відповів, що «проблеми не буде, якщо поважати одне одного». 

«Будапешт десятки разів у різний спосіб намагався втручатися у внутрішніх справи України… Ми ще до війни зупинили незаконну роздачу паспортів на Закарпатті. Ми вирішували більшість таких питань без галасу, між собою», – сказав президент.

«Чому ми зробили цю ситуацію публічною? У нас є додаткові фото й відео різних зустрічей, організованих угорською військовою розвідкою – і ми їх теж оприлюднимо, якщо буде потрібно. Не хочу нікого залякувати, але ми справді все бачимо. І те, як KNBSZ платила своєму агенту. Все задокументовано», – наголосив Зеленський. Він зазначив, що викрита агентурна мережа розбудовувалась з 2021 року, а остання передача інформації відбулась цьогоріч 25 березня.  

Зеленський поставив риторичні питання про те, навіщо угорській розвідці могло бути потрібно дізнаватися ті деталі, якими цікавились члени мережі – про розташування ППО, військових підрозділів, настрої місцевого населення щодо потенційних угорських «миротворців».

«Як ми маємо реагувати на таке під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче. Але якщо не хоче, то для кого тоді збирається така інформація? Я запитував посадовців НАТО, чи вони просили Угорщину про збір таких даних. Вони кажуть, що ні. Я президент воюючої країни. Як би ви реагували на моєму місці?» – сказав Володимир Зеленський, додавши, що «звинувачує не Віктора, а KNBSZ».

Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Після цього Угорщина перенесла заплановані на 12 травня переговори з українською делегацією щодо прав національних меншин. Ці переговори мали стати початком регулярних зустрічей між країнами. Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.

Читайте також:

Теги: Угорщина Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава України започаткував відзнаку «Золоте серце» 2022 року
Президент відзначив волонтерів нагородою «Золоте серце»
6 червня, 15:54
Після «Рамштайну» Україна із партнерами готує рішення на підтримку спільних оборонних виробництв
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Зеленський: Ми пропонуємо й надалі повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир
Зеленський розповів, що Україна пропонуватиме Росії на переговорах
1 червня, 23:44
Зеленський встановив нову дату Дня захисту дітей
В Україні скасовано День захисту дітей 1 червня: Зеленський встановив нову дату
30 травня, 10:19
Зеленський розповів, що росіяни мобілізують 50 тис. людей на місяць
Як іде мобілізація у Росії? Зеленський розказав про цікавий феномен
28 травня, 10:00
Володимир Зеленський готовий до прямих перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним
Президент повідомив, яких дій очікує від партнерів через саботаж РФ мирного процесу
15 травня, 17:29
Президент зазначив, що Росія продовжує затягувати війну, атакуючи Україну
Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей – Зеленський
14 травня, 20:19
ООН чекає на перемовини України та Росії у Туреччині
«Дуже надихає»: ООН відреагувала на можливі переговори у Стамбулі
13 травня, 13:57
9 травня СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України
Попередження для всіх. Про наслідки викриття СБУ угорських шпигунів
13 травня, 10:17

Політика

Настрої Закарпаття, позиції ППО. Зеленський розповів, чим цікавилась угорська розвідка
Настрої Закарпаття, позиції ППО. Зеленський розповів, чим цікавилась угорська розвідка
Фіцо та Додіка внесено в базу «Миротворець»
Фіцо та Додіка внесено в базу «Миротворець»
Житлова схема. Як посадовці обходять правила «єОселі» заради пільгової іпотеки – розслідування
Житлова схема. Як посадовці обходять правила «єОселі» заради пільгової іпотеки – розслідування
«Всюди тактика одна». Зеленський розповів про стратегію окупантів на фронті
«Всюди тактика одна». Зеленський розповів про стратегію окупантів на фронті
Сибіга повідомив, за яких умов Зеленський візьме участь у саміті НАТО
Сибіга повідомив, за яких умов Зеленський візьме участь у саміті НАТО
Україна та Росія працюють над обміном тілами «6000 на 6000» – Умєров
Україна та Росія працюють над обміном тілами «6000 на 6000» – Умєров

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 червня 2025
64K
Удари по містах України «Орєшніком»: переговірник Путіна озвучив вимоги росіян
17K
У Борисполі зайнялась масштабна пожежа внаслідок атаки
13K
Кремль вимагає від США превентивних поступок щодо війни в Україні – ISW
11K
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Сьогодні, 08:22
У Києві повітряна тривога тривала п'ять годин
Сьогодні, 05:10
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua