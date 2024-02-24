Допомога Україні. Глава Пентагону звернувся до Конгресу

Ллойд Остін наголосив, що війна Росії загрожує не лише Європі, але й країнам за її межами

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Конгрес США підтримати законопроєкт про допомогу Україні. Про це йдеться в його заяві з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Остін зазначив, що попереду на Україну чекає важка боротьба та закликав Конгрес ухвалити допомогу якомога швидше.

«Я закликаю членів Конгресу діяти швидко, щоб ухвалити законопроєкт про національну безпеку, щоб переконатися, що українські війська мають те, що їм потрібно, для захисту своєї країни та своїх громадян від жорстокості Росії, і щоб надіслати рішуче повідомлення США про незмінну прихильність свободі в Україні», – заявив Остін.

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Міністр оборони США наголосив, що війна Росії загрожує не лише Європі, але й країнам за її межами.

«Ми повинні продовжувати бути відвертими з американським народом щодо того, що стоїть на кону в Україні. Війна Кремля становить пряму загрозу безпеці в Європі та за її межами. Світ стане небезпечнішим, якщо Путін і його однодумці-автократи вирішать, що вони можуть стерти демократію з карти світу та змусити вільних людей жити в страху», – сказав Ллойд Остін.

Крім того, глава Пентагону зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни міжнародної коаліції виділили понад $87 млрд безпекової допомоги.

Нагадаємо, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити допомогу Україні на понад $60 млрд.

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Як повідомлялося, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Однак Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні. Білий дім розкритикував такий крок.