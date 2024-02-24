Головна Світ Політика
search button user button menu button

Допомога Україні. Глава Пентагону звернувся до Конгресу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Допомога Україні. Глава Пентагону звернувся до Конгресу
Остін зробив заяву з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну
фото: Reuters

Ллойд Остін наголосив, що війна Росії загрожує не лише Європі, але й країнам за її межами

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Конгрес США підтримати законопроєкт про допомогу Україні. Про це йдеться в його заяві з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Остін зазначив, що попереду на Україну чекає важка боротьба та закликав Конгрес ухвалити допомогу якомога швидше.

«Я закликаю членів Конгресу діяти швидко, щоб ухвалити законопроєкт про національну безпеку, щоб переконатися, що українські війська мають те, що їм потрібно, для захисту своєї країни та своїх громадян від жорстокості Росії, і щоб надіслати рішуче повідомлення США про незмінну прихильність свободі в Україні», – заявив Остін.

Міністр оборони США наголосив, що війна Росії загрожує не лише Європі, але й країнам за її межами.

«Ми повинні продовжувати бути відвертими з американським народом щодо того, що стоїть на кону в Україні. Війна Кремля становить пряму загрозу безпеці в Європі та за її межами. Світ стане небезпечнішим, якщо Путін і його однодумці-автократи вирішать, що вони можуть стерти демократію з карти світу та змусити вільних людей жити в страху», – сказав Ллойд Остін.

Крім того, глава Пентагону зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни міжнародної коаліції виділили понад $87 млрд безпекової допомоги.

Нагадаємо, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити допомогу Україні на понад $60 млрд.

Як повідомлялося, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Однак Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні. Білий дім розкритикував такий крок.

Теги: міністр президент Сенат США законопроєкт Ллойд Остін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76 – Зеленський
24 сiчня, 23:25
Із Москви надходять тривожні сигнали щодо подальшого наступу на Європу
Кремль мобілізує оборонну промисловість – скільки ще РФ планує вести війну проти України
27 сiчня, 14:56
Європа має зобов’язання допомогти Україні з мільйоном снарядів 155-го калібру
«Ситуація зі снарядами непроста»: генерал оцінив, чи втримають ЗСУ оборону
4 лютого, 15:29
Минулого тижня Сікорський закликав Конгрес США схвалити проєкт з фінансуванням на допомогу Україні
Глава МЗС Польщі розкритикував зволікання з допомогою Україні
20 лютого, 09:47
Наразі текст законопроєкту ще не опубліковано
Зеленський вніс в Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
22 лютого, 11:43
«Важливо забезпечити, щоб нормативні акти щодо лобіювання не перешкоджали та не обмежували законну діяльність громадянського суспільства», – підкреслили в Єврокомісії.
Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
22 лютого, 14:03
Економіка Німеччини не може впоратись із низкою кризових моментів
«Параліч, який охопив Берлін»: Bloomberg змалював невтішний сценарій для економіки ФРН
13 лютого, 11:50
Зеленський і Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки
Зеленський і Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки
16 лютого, 13:46
США, Південна Корея та Японія обговорили питання посилення боротьби із Росією
США, Південна Корея та Японія ухвалили нове рішення щодо контролю експорту до Росії
22 лютого, 11:26

Політика

Допомога Україні. Глава Пентагону звернувся до Конгресу
Допомога Україні. Глава Пентагону звернувся до Конгресу
Іран відреагував на чутки про постачання Росії балістичних ракет
Іран відреагував на чутки про постачання Росії балістичних ракет
Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні
Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні
Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці вторгнення РФ в Україну
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці вторгнення РФ в Україну
НАТО відновить повноцінну роботу свого представництва в Україні
НАТО відновить повноцінну роботу свого представництва в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
49K
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
21K
СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто
11K
Повітряні сили повідомили, чи планує РФ обстріл 24 лютого
11K
Відомий історик поставив перед Зеленським питання
11K
Естонія неочікувано втратила чотири кілометри державної території

Новини

Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Сьогодні, 04:50
Друга річниця повномасштабної війни в Україні. Що відзначаємо 24 лютого
Сьогодні, 00:20
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Вчора, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Вчора, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Вчора, 04:40

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua