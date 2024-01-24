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Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76 – Зеленський

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76 – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський відреагував на падіння Іл-76 в Росії 

Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні падіння літака Іл-76. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«700-й день цієї війни – дуже складний день. Перше. Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства», – зазначив президент.

За його словами, потрібно встановити всі чіткі факти, настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території – поза контролем України.

«Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. І я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76.  Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін. Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими. Однак згодом ГУР заявило, що не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме та в якій кількості перебував на борту літака Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині.

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Теги: розвідка Міноборони Генштаб Міноборони РФ літак Володимир Зеленський Україна президент

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