Байден звернувся до Конгресу напередодні другої річниці вторгнення Росії в Україну

Джо Байден: «Якщо Путін не заплатить ціну за всі смерті і руйнування, він продовжить йти вперед»

Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити допомогу Україні на понад $60 млрд. Відповідну заяву Байдена опубліковано на сайті Білого дому.

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«Історія спостерігає. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута. Зараз для нас настав час твердо стояти разом з Україною та об'єднатися з нашими союзниками та партнерами. Зараз настав час довести, що Сполучені Штати стоять за свободу і нікому не підкоряються», – сказав він під час своєї промови на тлі оголошених санкцій проти РФ.

За словами американського лідера, через два роки після початку війни народ України «продовжує боротися з величезною мужністю, але у них закінчуються боєприпаси».

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«Україні необхідно більше поставок зі США, щоб протистояти нещадним атакам Росії, які можливі завдяки зброї та боєприпасам з Ірану та Північної Кореї. Ось чому Палата представників має ухвалити двопартійний додатковий законопроект про національну безпеку, поки не стало надто пізно» – сказав він.

Президент США додав, що цей законопроєкт не лише передбачає термінове фінансування для України, але також інвестує у власну оборонно-промислову базу Америки.

«Він був прийнятий переважною більшістю голосів у Сенаті, і немає жодних сумнівів у тому, що якщо спікер оголосить голосування, він швидко пройде в Палаті представників. Конгрес знає, що, підтримавши цей законопроект, ми можемо зміцнити безпеку в Європі, зміцнити нашу безпеку вдома та протистояти Путіну. Не підтримка цього законопроекту йому тільки на руку», – вважає Байден.

Він також нагадав, що завтра виповнюється два роки, як російські ракети почали вибухати неподалік столиці Києва, російські війська перейшли кордон з Україною і почалася жорстока атака Володимира Путіна на Україну.

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«Він (Путін – «Главком») вірив, що зможе легко підкорити волю і зламати рішучість вільного народу. Що він зможе перетворитися на суверенну націю, і світ перевернеться. Що він зможе похитнути основи безпеки в Європі та за її межами. Через два роки ми ще яскравіше бачимо те, що знали з першого дня: Путін дуже прорахувався», – констатував Байден.

Він повторив, що «відважний народ України продовжує боротися», непохитно у своїй рішучості захистити свою свободу та майбутнє. За його словами, «НАТО сильніший, більший і згуртованіший, ніж будь-коли», а безпрецедентна глобальна коаліція з 50 країн на підтримку України, очолювана Сполученими Штатами, як і раніше віддана наданню критично важливої допомоги Україні та притягненню Росії до відповідальності за її агресію.

«Американський народ і люди у всьому світі розуміють, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Десять років тому Путін окупував Крим і створив маріонеткові режими у Луганській та Донецькій областях України. Два роки тому він намагався стерти Україну з землі. Якщо Путін не заплатить ціну за всі смерті і руйнування, він продовжить йти вперед. І витрати для Сполучених Штатів, а також для наших союзників по НАТО і партнерів у Європі та в усьому світі зростуть», – резюмував Байден.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, до України прибув лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.