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Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
«Важливо забезпечити, щоб нормативні акти щодо лобіювання не перешкоджали та не обмежували законну діяльність громадянського суспільства», – підкреслили в Єврокомісії.
фото: Depositphotos

Єврокомісія закликала Україну провести широку дискусію та доопрацювати проєкт щодо лобізму

Цього тижня у Верховній Раді планують розглянути у другому читанні законопроєкт про лобізм, який було ухвалено у січні. Його ухвалення є однією з непрямих вимог до членства України в ЄС. Водночас, український проєкт не виконує вимоги ЄС. Про це йдеться у звіті Єврокомісії. 

Ухвалений Радою проєкт передбачає, що антикорупційне агентство НАЗК набуде нових повноважень – воно виступатиме як оператор реєстру лобістів, та стане своєрідним наглядачем за дотриманням правил доброчесного лобіювання.

Таким чином, український проєкт передбачає посилення відповідальності громадських організацій та бізнесу щодо лоббізму, внесення їхніх вимог до відповідних реєстрів, та стягнення штрафів у випадках, коли критика владних рішень лунає з публічних площин.

Водночас, проєкт не передбачає зобов’язання для представників влади – зокрема, для них так само не передбачена звітність щодо зустрічей з лоббістами. Крім того, відсутні норми, які зобов’язують чиновників широко залучати бізнес та ГО до розробки нормативних актів. Між тим, саме ці норми є обов’язковими, наголошують у ЄК, і пропонують подальше допрацювання проєкту.

«Щоб зміцнити взаємну довіру зацікавлених сторін та досягти консенсусу щодо найкращого підходу до нормативно-правової бази лобіювання в Україні, відкрите обговорення за участю учасників необхідно продовжувати, включаючи широке залучення зацікавлених сторін (зокрема, групи громадянського суспільства) та широкі консультації з громадськістю. Важливо забезпечити, щоб нормативні акти щодо лобіювання не перешкоджали та не обмежували законну діяльність громадянського суспільства та не накладали на них непропорційний адміністративний тягар», – підкреслили в Єврокомісії.

Як відомо, проєкт щодо лобізму Рада прийняла у першому читанні у січні. Проти цього закону виступили понад 250 НГО з усієї країни, у тому числі Transparency International Ukraine, Громадянська мережа Опора, Фундація Dejure, Міжнародний фонд «Відродження» та навіть скаутська організація Пласт. У спільному зверненні вони заявили, що консультації НАЗК з громадським сектором проводилися лише формально, а більшість зауважень Ради Європи щодо проєкту закону від НАЗК не врахували.

Читайте також: Закон «Про лобізм». Треба голосувати. Питання: за що?
Теги: законопроєкт закон бізнес

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