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Болгарія пропустила російський військовий літак до Сербії: що сталося

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Болгарія пропустила російський військовий літак до Сербії: що сталося
Востаннє подібна ситуація виникала у 2023 році, коли Софія погодила проліт літака з російською делегацією
фото: mil.in.ua

Іл-76 російського МНС пролетів через болгарський повітряний простір для допомоги у боротьбі з лісовими пожежами

Болгарія дозволила російському військово-транспортному літаку Іл-76 Міністерства надзвичайних ситуацій РФ пролетіти через свій повітряний простір до Сербії. Російський борт прямував на допомогу сербським службам, які борються з масштабними лісовими пожежами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на болгарське видання Nova.bg.

Російський літак увійшов у повітряний простір Болгарії з боку Чорного моря та перетнув територію країни західним курсом. Борт перебував у болгарському небі з 20:14 до 21:05 19 серпня, після чого приземлився в сербському місті Ніш.

На борту перебувала авіаційна техніка, яку Росія направила для допомоги Сербії у боротьбі з пожежами. Із 20 серпня російські фахівці мають долучитися до гасіння пожежі в районі Деліблатської піщари у Воєводині. У Міністерстві закордонних справ Болгарії пояснили, що російський літак отримав дозвіл на проліт через гуманітарну мету. Сербія офіційно звернулася по допомогу, після чого болгарські органи влади видали необхідні дозволи за відповідною процедурою.

У Сербії наголосили, що місцевим службам бракує потужних літаків для боротьби з масштабними пожежами. За словами відповідального за надзвичайні ситуації в уряді Сербії Луки Чаушича, російський Іл-76 має посилити можливості країни у боротьбі з вогнем.

Літак зустрічали представники посольства Росії в Сербії та сербських надзвичайних служб. Цей проліт став першим випадком за майже три роки, коли Болгарія дозволила російському літаку перетнути свій повітряний простір. Востаннє подібна ситуація виникала у 2023 році, коли Софія погодила проліт літака з російською делегацією, однак згодом дозвіл фактично не був реалізований через участь у делегації речниці МЗС РФ Марії Захарової.

Нагадаємо, що раніше авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда.

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Теги: росія політ Сербія Болгарія

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