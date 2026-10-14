Атаки на судна в Чорному морі. Болгарія анонсувала посилення захисту від дронів

Софія назвала конкретні терміни приєднання до оборонної ініціативи НАТО

Болгарія оголосила про намір до кінця жовтня долучитися до ініціативи НАТО з протидії безпілотникам. Країна прагне посилити оборонні можливості Північноатлантичного альянсу в Чорному морі на тлі атак на торговельні судна та загроз, пов'язаних із використанням дронів під час російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що Софія розраховує стати учасницею відповідного проєкту вже найближчими тижнями.

«Болгарія приєднається до цього проєкту якомога швидше. Очікується, що до 30 жовтня ми вже будемо частиною проєкту», – зазначив міністр.

За інформацією Reuters, болгарська влада наполягає на посиленні оборони НАТО в Чорноморському регіоні. Особливу увагу приділяють загрозам, які виникають через застосування безпілотних систем у війні Росії проти України.

Очікується, що участь Болгарії в ініціативі сприятиме розвитку спільних оборонних можливостей союзників та посиленню захисту від безпілотних загроз.

Нагадаємо, 6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі сталися інциденти з двома торговельними суднами – Able та Alfa Watan. За попередніми даними, обидва кораблі зазнали атак, унаслідок яких один із них загорівся, а інший затонув.

Судно Able, що ходило під прапором Палау, зазнало пошкоджень. На його борту виникла пожежа, через яку довелося евакуювати всіх 18 членів екіпажу. Під час інциденту двоє моряків зазнали травм.

Після порятунку екіпаж Able доставили до болгарського міста Варна. Звідти моряків доправили до прикордонної поліції для проходження медичного огляду.

Друге торговельне судно, Alfa Watan, яке ходило під прапором Того, за попередніми повідомленнями, затонуло. Також надходила інформація про пошуки його екіпажу.