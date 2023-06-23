Путін – все? Newsweek вказав на нову роль Пригожина

Керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин користується все більшою популярністю серед росіян та будує власний культ особистості

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин користується все більшою популярністю серед росіян. Пригожин критикує міноборони Росії, принижує російських генералів, а нещодавно відкрито заявив, що військова компанія Путіна в Україні «провалилася». Як повідомляють аналітики видання Newsweek, диктатор Путін поки не зрозумів, якою небезпечною фігурою став Пригожин на політичному полі.

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Росіяни довіряють Пригожину

8 червня Пригожин посів п'яте місце в опитуванні, опублікованому Російським центром вивчення громадської думки, яке поставило питання: «Чи живуть росіяни, якими наша країна може пишатися, чи ні?».

За результатами опитування Пригожин опинився вище міністра оборони РФ Шойгу та інших урядовців, але нижче диктатора Путіна, військовослужбовців РФ, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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Минулого місяця Пригожин вперше увійшов до рейтингу громадських діячів Левада-Центру, яким довіряє російський народ, з рейтингом 4%. Цей рейтинг можна порівняти з рейтингом експрезидента РФ Дмитра Медведєва та лідера комуністичної партії Геннадія Зюганова. А 20 червня російський дослідницький центр «Ромир» опублікував список публічних осіб, яким росіяни найбільше довіряють. Пригожин увійшов до його рейтингу вперше, посівши п'яте місце після Путіна, Лаврова, Шойгу та Мішустіна, але випередивши кремлівських пропагандистів Володимира Соловйова та вже згаданого Дмитра Медведєва.

Пригожин – «законодавець моди»

62-річний Пригожина назвали «законодавцем моди року» на цьогорічному Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який відвідав і диктатор Путін.

«Ми сприймаємо тренди, моду, героїку через ту епоху легких жанрів, у якій довго жили. А зараз ми живемо в епоху нового жанру – це епос! І нам потрібні епічні герої. І ми бачимо, як зароджується тренд на таких героїв», – заявив Дмитро Медніков та виділив у якості «сучасного героя» саме «вагнерівця» Пригожина.

Пригожин у відповідь заявив, що росіяни обрали такі сучасні тенденції, бо «вирішили, що не хочуть брехні, не хочуть обману і не хочкть подвійних стандартів». Пригожин також назвав економічний форум «бенкетом під час чуми», маючи на увазі війну, яка триває в Україні. Враховуючи те, що Пригожин останніми місяцями потрапив у заголовки новин своєю непримиренною критикою російського військового керівництва, дехто запитав: чому Путін дозволяє йому робити заяви, через які будь-кого іншого в Росії посадять до в’язниці?

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На думку аналітика Євразійського центру Carnegie Russia Тетяни Станової, Путін, на превеликий жаль кремлівської еліти, справді недооцінює онлайн-вплив Пригожина. Пригожин має значну кількість прихильників в соціальних мережах та регулярно публікує гострі заяви. Він звинуватив російське військове керівництво у «державній зраді» за те, що воно не забезпечило «вагнерівців» достатньою кількістю боєприпасів, а нещодавно відхилив вимогу Шойгу та Путіна, щоб група «Вагнера» підписала контракти безпосередньо з Міністерством оборони з кінцевим терміном до 1 липня.

«Пригожина в основному не пускають у мейнстрімові ЗМІ. Тому в очах Путіна, якщо людини немає на центральному телебаченні, це означає, що ця людина якось ізольована, а в образі Путіна Пригожин залишається на периферії політичного життя», – стверджує Станова.

Наразі 70-річний Путін вважає Пригожина корисним для себе.

«Але проблема в тому, як Путін спотворено розуміє інформаційний простір. І тому ми бачимо, що це дуже погана ситуація, коли, з одного боку, у нас є Путін, який забирає все, що йде від Пригожина. дуже легко, але з іншого боку, значна частина російської еліти сприймає Пригожина як загрозу», – сказала вона.

Станова додає, що російська еліта боїться Євгена Пригожина. Вони розглядають його як ризик для держави, як проблему, з якою потрібно боротися. Пригожин завойовує повагу у росіян тим, що надягнув на себе роль захисника «простого солдата», висловлюючи критику військової еліти та позиціонуючи себе як «цілителя» минулих травм Росії, особливо тих, що пов’язані з розпадом СРСР.

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Фактор підстановки

Кейр Джайлз, експерт з Росії та старший консультант лондонського аналітичного центру Chatham House, заявив, що Пригожин мав зіграти певну роль, яку «призначив йому той, хто захищає його в російській системі», але буде здаватися, що «він вийшов за межі цієї ролі».

«Його популярність вийшла далеко за межі того, що було необхідно для того, щоб або відвести від себе провину за катастрофи в Україні, або справді служити чиїмось інструментом у політичній грі між різними центрами влади в Кремлі. Пригожин стає все більш відомим і популярним», – сказав Джайлз.

Той, хто дозволяє Пригожину продовжувати критикувати та принижувати військове керівництво Росії, повинен бути стурбований перспективою того, що він стане символом російської боротьби. Це може мати непередбачувані та руйнівні наслідки для структури влади в Росії, тому що тепер Пригожин сам по собі став помітною фігурою. І замість того, щоб слугувати інтересам кремлівського керівництва, Пригожин став тим, хто розвиває індивідуальний культ особистості, який можна розглядати як виклик усталеному лідерству Путіна.

Як стверджують аналітики, диктатор Путін поки не усвідомив, якої шкоди Пригожин наніс путінізму в Росії.

Нагадаємо, що керівник ПВК «Вагнера» ​​Євген Пригожин заявив, що Росія наразі провалила обидва ключові завдання «спецоперації» в Україні – демілітаризацію та денацифікацію, які оголосив Володимир Путін у лютому 2022 року.