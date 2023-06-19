П’ятихатки повернулися під контроль України. ЗСУ записали відео

Загалом за два тижні ЗСУ звільнили вісім населених пунктів

Окупантів із П’ятихаток вибила 128-а гірсько-штурмова бригада та 2-ий окремий стрілецький батальйон

Збройні сили України записали відео у звільнених від окупантів Пʼятихатках на Запоріжжі.

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«18 червня силами 128-ої гірсько-штурмової бригади і 2-го окремого стрілецького батальйону було вибито рашистів із населеного пункту П'ятихатки. Рашисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси та зброю. Слава Україні!», – розповіли воїни.

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Нагадаємо, зранку у Міноборони підтвердили звільнення села П'ятихатки Запорізької області. Загалом за два тижні ЗСУ звільнили вісім населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки.

Проте за даними ISW контрнаступ ЗСУ може тимчасово призупинитися.

Загалом на таврійському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа – 113 км².