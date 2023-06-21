Надання Atacms ЗСУ: Комітет Палати представників Конгресу США підтримав резолюцію

Atacms мають радіус дії більше 300 км

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглянув та підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена щодо негайного надання Україні ракет Atacms. Про це стало відомо із засідання комітету, пише Укрінформ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ракети Atacms є критично важливими для успіху контрнаступу України. Atacms мають радіус дії до 190 миль (більше 300 км – ред.), що дозволяє українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни», – заявив голова Комітету конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Старший член Комітету від Демократичної партії конгресмен Грегорі Мікс, зі свого боку, зазначив, що цей крок наблизить перемогу України над агресором та встановлення миру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У той час, як Україна продовжує свій контрнаступ, щоб звільнити власні території, Сполучені Штати разом із партнерами та союзниками повинні розглянути всі шляхи для того, аби допомогти Україні перемогти», – підкреслив представник Демократичної партії.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки уклали контракт на виробництво ракет Amraam класу «повітря-повітря» на суму понад $1,1 млрд. Частина із придбаного піде на потреби ЗСУ.