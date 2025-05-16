«Дружимо давно». Сибіга в Стамбулі зустрівся з Халюком Байрактаром

Сибіга висловив упевненість у майбутніх спільних досягненнях з Байрактаром

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув до Стамбула та зустрівся з генеральним директором турецької компанії Baykar Халюком Байрактаром. Про це повін повідомив у соцмережі, передає «Главком».

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«Стамбул. Зустріч із великим другом України, Халюком Байрактаром. Дружимо давно, з часів контракту на перший байрактар. Переконаний, що попереду ще більше спільних досягнень», – написав він.

До слова, 15 травня, українці відзначають День вишиванки. Саме тому міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув у вишиванці до Анкари для участі в переговорах щодо мирних ініціатив.

«Прибув до Анкари для участі в переговорах президента України Володимира Зеленського. У такій національній «броні» – повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії. Вітаю всіх з Днем вишиванки! Одягайтеся в національне вбрання та пишайтеся нашими традиціями», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом.

Сибіга повідомив, що зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом в Анталії, щоб донести бачення президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль.

Також політики скоординувати позиції протягом цього «критично важливого тижня».

Зі слів українського міністра, вони також детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися підходами.

Тим часом очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що вони чекатимуть українську сторону на перемовинах у п'ятницю, 16 травня,

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорному процесі про припинення вогню. Зустрічі українських, російських, турецьких та американських посадовців заплановані на 15 – 16 травня у Стамбулі.