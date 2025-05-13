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«Дуже надихає»: ООН відреагувала на можливі переговори у Стамбулі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Дуже надихає»: ООН відреагувала на можливі переговори у Стамбулі
ООН чекає на перемовини України та Росії у Туреччині
фото із відкритих джерел

Дюжаррік: ООН вітає ініціативи щодо мирних переговорів Росії та України

Організація Об'єднаних Націй позитивно сприйняла ініціативи щодо врегулювання війни в Україні, заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу. За його словами, всесвітня організація готова підтримати будь-які кроки у цьому напрямку. Трансляція велась на YouTube-каналі ООН, повідомляє «Главком»

«Ми все ще намагаємося отримати більше деталей з приводу того, що може статися, але я можу сказати, що нас дуже надихає все, усі нещодавні ініціативи, які просувають 30-денне припинення вогню в Україні та потенційні прямі переговори між Російською Федерацією та Україною», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливу участь Антоніу Гутерріша у переговорах у Стамбулі, Дюжаррік зазначив, що наразі генсек ООН перебуває з візитом у Європі. За його словами, голова всесвітньої організації вирішує важливі питання. «Давайте подивимося, що станеться», – додав він.

Нагадаємо, 15 травня може відбутися історична подія – переговори очільника України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент Реджеп Тайїп Ердоган запропонував Туреччину як майданчик для проведення зустрічі та заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та РФ. 

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що приїде до Стамбула на зустріч із Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю». 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі 15 травня. Також до делегації увійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

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Теги: Туреччина росія Стамбул Володимир Зеленський Антоніу Гутерріш Генсек ООН президент переговори

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