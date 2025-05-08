Сибіга з очільниками МЗС назвали уроки Другої світової, аби не допустити Третьої

Європа відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Сьогодні виповнюється 80 років з дня закінчення Другої світової війни в Європі

Міністри закордонних справ Чехії, України, Естонії, Латвії, Литви, Молдови та Польщі у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні опублікували спільну статтю на The New York Times. У ній вони окреслили пʼять ключових уроків ІІ Світової, щоб уникнути Третьої світової війни. Про це інформує «Главком».

«Виповнюється 80 років з дня закінчення Другої світової війни в Європі. Як лідери країн, які сильно постраждали під час та після війни, ми надаємо великого значення цій даті. Ми пам'ятаємо наших загиблих батьків, бабусь і дідусів та інших рідних, які захищали нашу свободу від двох тираній минулого століття. Ми пам'ятаємо всіх, хто був убитий, у тому числі щонайменше шість мільйонів євреїв, убитих під час Голокосту нацистами та їхніми колаборантами. Ми пам'ятаємо мільйони жертв радянських репресій, які не вщухали по той бік залізної завіси в той час, коли Європа об'єднувалася і відбудовувалася після війни», – йдеться у статті.

Голови МЗС наголосили, що сенс вшанування пам'яті полягає в тому, щоб винести необхідні уроки та запобігти повторенню помилок.

Пʼять ключових уроків Другої світової війни:

Умиротворення агресора веде до більшої агресії, а не до миру. «Поступки за незаконними територіальними претензіями є катастрофічною помилкою. Поділ Чехословаччини в 1938 році лише підігрів апетити нацистської Німеччини і призвів до глобальної війни. Виконуючи цей урок, Україна ніколи не погодиться на легітимізацію російської окупації та анексії будь-якої частини території України. Повага до територіальної цілісності є основоположним принципом міжнародного права», – йдеться у статті. Сфери впливу ніколи не приносять миру і стабільності. «Вони приносять гніт. Сьогодні Путін фантазує про ще одну Ялту, де він може провести кордони на карті Європи, в черговий раз підірвавши міжнародне право і право народів по сусідству з Росією робити свій власний вибір і рішення. Ми ніколи не повинні цього допустити», – наголошують голови МЗС. Відсутність відповідальності породжує майбутні звірства. «Нацистські злочини широко викривалися, засуджувалися, розслідувалися і переслідувалися, на відміну від радянських. Дуже важливо, щоб обидві тоталітарні ідеології – нацизм і радянська – отримали належну оцінку в Європі», – йдеться у статті. Історичні маніпуляції мають бути виправлені. Голови МЗС підкреслили: «Оскільки Росія продовжує війну проти України та посилює свої ворожі дії щодо демократичних європейських країн, потреба у просуванні спільних європейських наративів пам'яті на всьому континенті та за його межами є більш нагальною, ніж будь-коли». Як сказав президент України Володимир Зеленський: «Свобода має бути озброєна краще, ніж тиранія». «В умовах нинішнього гострого дефіциту безпеки достатній оборонний потенціал є обов'язковим. Si vis pacem, para bellum. (Якщо хочеш миру, готуйся до війни.) Україна ніколи не прийме жодних обмежень щодо своїх збройних сил, обороноздатності чи оборонної допомоги. Натомість Київ працює над розширенням оборонно-промислового виробництва та досягненням оборонної самодостатності», – додали голови МЗС.

До слова, у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до могили Невідомого солдата.

Як повідомлялося, у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні провідні німецькі компанії, включно з Siemens, BMW Group, Hugo Boss і Adidas, виступили зі спільною заявою про відповідальність бізнесу за зміцнення влади націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером у першій половині XX століття.