Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сибіга з очільниками МЗС назвали уроки Другої світової, аби не допустити Третьої

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга з очільниками МЗС назвали уроки Другої світової, аби не допустити Третьої
Європа відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
фото: The New York Times

Сьогодні виповнюється 80 років з дня закінчення Другої світової війни в Європі

Міністри закордонних справ Чехії, України, Естонії, Латвії, Литви, Молдови та Польщі у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні опублікували спільну статтю на The New York Times. У ній вони окреслили пʼять ключових уроків ІІ Світової, щоб уникнути Третьої світової війни. Про це інформує «Главком».

«Виповнюється 80 років з дня закінчення Другої світової війни в Європі. Як лідери країн, які сильно постраждали під час та після війни, ми надаємо великого значення цій даті. Ми пам'ятаємо наших загиблих батьків, бабусь і дідусів та інших рідних, які захищали нашу свободу від двох тираній минулого століття. Ми пам'ятаємо всіх, хто був убитий, у тому числі щонайменше шість мільйонів євреїв, убитих під час Голокосту нацистами та їхніми колаборантами. Ми пам'ятаємо мільйони жертв радянських репресій, які не вщухали по той бік залізної завіси в той час, коли Європа об'єднувалася і відбудовувалася після війни», – йдеться у статті.

Голови МЗС наголосили, що сенс вшанування пам'яті полягає в тому, щоб винести необхідні уроки та запобігти повторенню помилок.

Пʼять ключових уроків Другої світової війни:

  1. Умиротворення агресора веде до більшої агресії, а не до миру. «Поступки за незаконними територіальними претензіями є катастрофічною помилкою. Поділ Чехословаччини в 1938 році лише підігрів апетити нацистської Німеччини і призвів до глобальної війни. Виконуючи цей урок, Україна ніколи не погодиться на легітимізацію російської окупації та анексії будь-якої частини території України. Повага до територіальної цілісності є основоположним принципом міжнародного права», – йдеться у статті.
  2. Сфери впливу ніколи не приносять миру і стабільності. «Вони приносять гніт. Сьогодні Путін фантазує про ще одну Ялту, де він може провести кордони на карті Європи, в черговий раз підірвавши міжнародне право і право народів по сусідству з Росією робити свій власний вибір і рішення. Ми ніколи не повинні цього допустити», – наголошують голови МЗС.
  3. Відсутність відповідальності породжує майбутні звірства. «Нацистські злочини широко викривалися, засуджувалися, розслідувалися і переслідувалися, на відміну від радянських. Дуже важливо, щоб обидві тоталітарні ідеології – нацизм і радянська – отримали належну оцінку в Європі», – йдеться у статті.
  4. Історичні маніпуляції мають бути виправлені. Голови МЗС підкреслили: «Оскільки Росія продовжує війну проти України та посилює свої ворожі дії щодо демократичних європейських країн, потреба у просуванні спільних європейських наративів пам'яті на всьому континенті та за його межами є більш нагальною, ніж будь-коли».
  5. Як сказав президент України Володимир Зеленський: «Свобода має бути озброєна краще, ніж тиранія». «В умовах нинішнього гострого дефіциту безпеки достатній оборонний потенціал є обов'язковим. Si vis pacem, para bellum. (Якщо хочеш миру, готуйся до війни.) Україна ніколи не прийме жодних обмежень щодо своїх збройних сил, обороноздатності чи оборонної допомоги. Натомість Київ працює над розширенням оборонно-промислового виробництва та досягненням оборонної самодостатності», – додали голови МЗС.

До слова, у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до могили Невідомого солдата.

Як повідомлялося, у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні провідні німецькі компанії, включно з Siemens, BMW Group, Hugo Boss і Adidas, виступили зі спільною заявою про відповідальність бізнесу за зміцнення влади націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером у першій половині XX століття.

Читайте також:

Теги: МЗС Друга світова війна Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Путін вигадав «героїчну оборону Мінська»
Як Путін вигадав «героїчну оборону Мінська»
30 квiтня, 07:14
Наслідки російської атаки на Суми
Атака на Суми: МЗС звернулось з терміновим проханням до партнерів
13 квiтня, 13:24
До складу української делегації ввійшли міністри оборони та закордонних справ, а також глава Офісу президента
У Парижі завершилася зустріч української делегації з представниками «коаліції охочих»
17 квiтня, 17:12
Сибіга: Цього похмурого дня Україна висловлює солідарність з Індією
Глава МЗС України засудив напад на туристів в Індії
23 квiтня, 04:52
Речник МЗС: Зараз відбувається важка, детальна, складна, напружена дипломатична робота
МЗС відреагувало на погрози США вийти з мирних переговорів
25 квiтня, 15:32
Агенти РФ готують масові інформаційно-пропагандистські заходи
Розвідка повідомила про плани росіян у Європі та США до 9 травня
6 травня, 12:04
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій війні
Президент і перша леді вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій війні (фото)
Сьогодні, 14:59
Колективам дозволили виступити з програмою радянських військових і патріотичних пісень в ООН
Російський хор виступив у Генасамблеї ООН з радянськими піснями
Сьогодні, 12:39
Трамп стверджував, що Росія допомогла США перемогти у Другій світовій війні
Український історик: Трамп перейняв міфи Путіна про Другу світову
Сьогодні, 17:22

Політика

Зеленський провів першу телефонну розмову з новим канцлером Німеччини
Зеленський провів першу телефонну розмову з новим канцлером Німеччини
Трамп назвав країну, яку хоче залучити до врегулювання війни між Україною та РФ
Трамп назвав країну, яку хоче залучити до врегулювання війни між Україною та РФ
Над Сикстинською капелою з’явився білий дим: Папу Римського обрано
Над Сикстинською капелою з’явився білий дим: Папу Римського обрано
Сибіга з очільниками МЗС назвали уроки Другої світової, аби не допустити Третьої
Сибіга з очільниками МЗС назвали уроки Другої світової, аби не допустити Третьої
Трамп анонсував розмову із Зеленським
Трамп анонсував розмову із Зеленським
«Танець на кістках». Україна засудила виступ російського хору в ООН
«Танець на кістках». Україна засудила виступ російського хору в ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
32K
Рада сьогодні збереться на екстрене засідання
16K
Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві
13K
Папу Римського не обрано, початок «триденного перемир’я» Путіна: головне за ніч
12K
Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua