«Навіщо чекати до 8 травня?» Сибіга відреагував на нове перемир'я РФ

За словами міністра, якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь

Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяву Росії про оголошення перемир’я на 8-10 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням допис глави українського МЗС.

«Якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – написав він.

Водночас міністр додав, що Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню – «це те, що ми постійно пропонуємо, принаймні на 30 днів».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники. Станом на 06:00 20 квітня на фронті відбулося 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій окупантів. За час із 00:00 до 12:00 20 квітня відбулося 26 російських штурмових дій.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, 20 квітня станом на 22:00 відбулося 86 бойових зіткнень. Противник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Опісля міністерство оборони Росії заявило, що Україна нібито порушила «великоднє перемир’я» понад тисячу разів.