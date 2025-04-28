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«Навіщо чекати до 8 травня?» Сибіга відреагував на нове перемир'я РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Навіщо чекати до 8 травня?» Сибіга відреагував на нове перемир'я РФ
За словами міністра, якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяву Росії про оголошення перемир’я на 8-10 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням допис глави українського МЗС.

«Якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – написав він.

Водночас міністр додав, що Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню – «це те, що ми постійно пропонуємо, принаймні на 30 днів».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». 

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники. Станом на 06:00 20 квітня на фронті відбулося 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій окупантів.  За час із 00:00 до 12:00 20 квітня відбулося 26 російських штурмових дій.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, 20 квітня станом на 22:00 відбулося 86 бойових зіткнень. Противник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Опісля міністерство оборони Росії заявило, що Україна нібито порушила «великоднє перемир’я» понад тисячу разів. 

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Теги: перемир'я Андрій Сибіга МЗС

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