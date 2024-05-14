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Дуда пояснив, чому Польща не може передати Україні Patriot

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дуда пояснив, чому Польща не може передати Україні Patriot
фото з відкритих джерел

Президент Польщі поки виключив передачу Україні системи Patriot

Польща отримує перші елементи системи Patriot, які були замовлені сім років тому. Тому країна не може передати системи повітряної оборони Україні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час економічного форуму у Катарі, інформує PAP.

«Наразі важко говорити про надання Україні Patriot, коли по суті ми ще не допрацювали ці системи для потреб протиповітряної оборони Польщі», – пояснив президент Польщі.

Раніше прем'єрка Данії Фредеріксен закликала країни Європи надати більше ППО для України. За її словами, потрібно ще 5-6 Patriot.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа має посилити ППО України з наявних запасів.

Раніше міністерство оборони Румунії має застереження щодо передачі Україні системи ППО Patriot. За словами глави румунського уряду Марчела Чолаку, він не обговорював надання Україні Patriot з президентом країни Клаусом Йоганнісом. Проте, мав розмову щодо цього із міністром оборони, який не є прихильником цієї ідеї.                 

Нагадаємо, Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками.        

Також повідомлялося, що Україна веде перемовини з партнерами щодо отримання ще чотирьох додаткових батарей Patriot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Теги: Польща Анджей Дуда системи ППО Patriot

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