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Польща піднімала в небо винищувачі під час нічної атаки РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Польща піднімала в небо винищувачі під час нічної атаки РФ
Винищувачі у небі Польщі
фото Оперативне командування Збройних сил Польщі

Збройні сили Польщі активізували «всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору»

Зранку 19 квітня сусідня Польща піднімала у повітря винищувачі через ракетний удар Росії по Україні. Мешканців південно-східного регіону країни попередили про «підвищений рівень шуму». Про це повідомили у Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

«Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України», - наголосили у повідомленні.

Збройні сили Польщі активізували «всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору». Зазначається, що військові моніторили ситуацію.

Приблизно за дві години польські літаки припинили польоти, а «розгорнуті сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності».

«ВПС Польщі постійно відстежують ситуацію на території України і перебувають у стані постійної готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору», - наголосили у командуванні.

Як відомо, в Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину.  Під час повітряної тривоги у Дніпрі та Одесі пролунали вибухи. Внаслідок атаки  Дніпропетровська область пережила чергову масовану атаку. Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще дві – вночі. На жаль, є й влучання. У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.

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Згодом Лисак повідомив, що у Дніпропетровській області в результаті атаки РФ загинули восьмеро людей, у тому числі двоє дітей, і ще 25 отримали поранення.

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В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в лікарні померла дитина, яка отримала важкі поранення під час масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину сьогодні. «Наразі число загиблих зросло до 9, серед них троє дітей», – йдеться у повідомленні.

Теги: Польща військові повітря

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